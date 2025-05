Bolsas da Europa sobem após acordo EUA-China, com mineração, luxo e petróleo em destaque

Por Sergio Caldas

São Paulo, 12/05/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, com destaque para ações de mineração, do setor de luxo e de petróleo, após EUA e China revelarem detalhes de um acordo comercial negociado nos últimos dias.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,98%, a 543.23 pontos. Apenas o subíndice de mineração saltava 6,15%, enquanto o do setor de bens de luxo subia 5,15% e o de petróleo e gás tinha alta de 2,4%.

Após um fim de semana de intensas discussões na Suíça, EUA e China anunciaram hoje que irão suspender as tarifas impostas a produtos um do outro de 125% a 10% por um período de 90 dias. Tarifas relacionadas à questão do fentanil seguem em vigor.

A agenda de indicadores e balanços da Europa de hoje está praticamente esvaziada, mas o UniCredit divulgou informe trimestral que superou expectativas de lucro e receita. No horário acima, a ação do banco italiano exibia robusta alta de 3,7% em Milão.

Às 6h41 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,56%, a de Paris avançava 1,72% e a de Frankfurt ganhava 1,27%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,82%, 0,80% e 0,45%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com