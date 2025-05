BIS reafirma compromisso com Basileia III e foca em riscos climáticos extremos

O Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) divulgou nesta segunda-feira, 12, um comunicado do Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision (GHOS, na sigla em inglês), que "reafirmou de forma unânime a expectativa de implementar totalmente, de maneira consistente e o mais rápido possível" as reformas de Basileia III. O pacote regulatório, finalizado em 2017, tem como objetivo aumentar a resiliência do sistema bancário global.

Segundo o texto do BIS, cerca de "70% das jurisdições membros já implementaram, ou estão prestes a implementar, os padrões" pendentes do marco.

O GHOS destacou que os sucessivos choques nos mercados financeiros nos últimos anos reforçam "a importância de um arcabouço regulatório prudente e global".

O Comitê de Basileia seguirá monitorando o avanço das normas e avaliará se os mecanismos atuais funcionaram adequadamente durante a turbulência bancária de 2023 - em especial os relacionados a risco de liquidez e risco de taxa de juros.

Outro ponto de destaque na reunião foi a discussão sobre riscos climáticos. O GHOS analisou uma proposta de estrutura voluntária de divulgação de riscos financeiros relacionados ao clima, no âmbito do Pilar 3 do Acordo de Basileia.

De acordo com o BIS, esse arcabouço será publicado em breve para consideração das jurisdições. O grupo também encarregou o Comitê de priorizar a análise sobre os impactos financeiros de eventos climáticos extremos.

O GHOS é o órgão de supervisão do Comitê de Basileia, que reúne reguladores bancários de todo o mundo. Embora não tenha autoridade legal, suas decisões influenciam diretamente a regulamentação bancária global.