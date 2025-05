México: vídeo mostra pessoa pendurada em balão em chamas antes de cair

Um balão de ar quente pegou fogo no México, e caiu no meio de um evento público, deixando uma pessoa morta e duas feridas.

O que aconteceu

Vítima fatal era condutor do balão, e foi identificado como Lucio Bañuelos Dorado, de 40 anos. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o homem pendurado no veículo em chamas, antes de cair de uma altura de cerca de 100 metros. O incidente aconteceu no município de Enrique Estrada, que fica no estado de Zacatecas, no centro do país e a cerca de 7h da Cidade do México.

Feridos sofreram queimaduras de primeiro grau. Segundo as autoridades mexicanas, ferimentos não são considerados graves. As identidades delas não foram informadas.

Evento foi organizado pela prefeitura e o voo fazia parte das atrações da festa. A cidade recebia o Primeiro Festival de Balões, parte da Feira Enrique Estrada 2025, realizada anualmente em maio. O evento homenageia San Isidro Labrador, o padroeiro dos agricultores.

"Incidente lamentável". A declaração foi feita pelo secretário-geral de Zacatecas, Rodrigo Reyes, no Facebook, que pediu que sejam realizadas investigações e que a fiscalização seja reforçada.



Solicitamos ao Ministério Público Estadual que realize as investigações correspondentes para esclarecer os fatos e determinar responsabilidades. Instamos todas as autoridades municipais a fortalecerem seus mecanismos de verificação para evitar esses tipos de riscos durante suas atividades e festividades

Secretário-geral de Zacatecas, Rodrigo Reyes

Caso está sendo investigado como homicídio culposo, lesões e abandono de pessoas. De acordo com a Promotoria do Estado de Zacatecas, dois organizadores do evento estão foragidos.