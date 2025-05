Atalanta vence Roma e garante vaga na próxima Champions

A Atalanta se classificou para a próxima Liga dos Campeões ao vencer a Roma por 2 a 1 nesta segunda-feira (12), garantindo matematicamente uma vaga entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Italiano, no jogo que fechou a 36ª e antepenúltima rodada.

O gol de Ibrahim Sulemana aos 31 minutos do segundo tempo deixou a 'Dea' na terceira posição, com sete pontos de vantagem sobre a Lazio (5ª), a dois jogos do fim do campeonato.

O time de Bérgamo havia aberto o placar com o nigeriano Ademola Lookman aos nove minutos da primeira etapa, mas Bryan Cristante empatou para a Roma aos 32.

Até que Sulemana marcou o gol que quebrou uma invencibilidade de 19 jogos dos 'giallorossi' na Serie A.

Com a derrota, o time romano fica na sexta posição com 63 pontos, um atrás de Lazio e Juventus (4ª).

A Roma continua na luta para entrar no Top 4 e conseguir a última vaga na Champions. No próximo fim de semana, a equipe treinada pelo veterano Claudio Ranieri recebe o Milan, enquanto a Juventus joga em casa contra a Udinese.

-- Resultados da 36ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Milan - Bologna 3 - 1

- Sábado:

Como - Cagliari 3 - 1

Lazio - Juventus 1 - 1

Empoli - Parma 2 - 1

- Domingo:

Udinese - Monza 1 - 2

Hellas Verona - Lecce 1 - 1

Torino - Inter 0 - 2

Napoli - Genoa 2 - 2

- Segunda-feira:

Unione Venezia - Fiorentina 2 - 1

Atalanta - Roma 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 78 36 23 9 4 57 27 30

2. Inter 77 36 23 8 5 75 33 42

3. Atalanta 71 36 21 8 7 73 32 41

4. Juventus 64 36 16 16 4 53 33 20

5. Lazio 64 36 18 10 8 59 46 13

6. Roma 63 36 18 9 9 51 34 17

7. Bologna 62 36 16 14 6 54 41 13

8. Milan 60 36 17 9 10 58 40 18

9. Fiorentina 59 36 17 8 11 54 37 17

10. Como 48 36 13 9 14 48 49 -1

11. Torino 44 36 10 14 12 39 42 -3

12. Udinese 44 36 12 8 16 39 51 -12

13. Genoa 40 36 9 13 14 32 45 -13

14. Cagliari 33 36 8 9 19 37 54 -17

15. Hellas Verona 33 36 9 6 21 31 64 -33

16. Parma 32 36 6 14 16 41 56 -15

17. Unione Venezia 29 36 5 14 17 30 50 -20

18. Lecce 28 36 6 10 20 25 58 -33

19. Empoli 28 36 5 13 18 29 56 -27

20. Monza 18 36 3 9 24 27 64 -37

