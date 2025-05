Capela e biblioteca: como é o apartamento papal, reaberto por Leão 14

O Vaticano divulgou hoje as imagens do papa Leão 14 reabrindo o apartamento papal, uma de suas residências oficiais. Selado desde a morte do papa Francisco, o apartamento foi reaberto ontem, após a primeira oração dominical do novo pontífice.

Como é o apartamento papal

Leão 14 visita o apartamento papal no Vaticano Imagem: AFP/Vatican Media 11.mai.2025

As dependências do apartamento ficam no terceiro andar do Palácio Apostólico Romano. Com vista para a Praça de São Pedro, a unidade é acessada por um elevador privado e conta com uma série de cômodos à disposição do papa.

Palácio Apostólico, no Vaticano (edifício à direita). Os papas aparecem em uma das janelas do terceiro andar para realizar orações ao público Imagem: Tibor Bognar/Getty Images

O local é conhecido por aposentos luxuosos. A Capela Paulina, decorada com mármore e afrescos que contam passagens bíblicas, é um dos edifícios que fazem parte do palácio.

A Capela Paulina fica dentro do Palácio Apostólico, no Vaticano Imagem: Andreas SOLARO / AFP

Além da Capela Paulina, o complexo tem uma série de escritórios administrativos que podem ser usados pelo papa e por sua equipe. Há também uma sala de audiência e uma biblioteca, onde o pontífice recebe a visita de chefes de Estado.

O palácio também conta com uma capela menor —mostrada no vídeo acima— e uma ala de dormitórios. Os corredores, conhecidos como loggia, são decorados com afrescos de pintores renomados, como o italiano Rafael. Há, ainda, uma área reservada e equipada para atendimento a eventuais emergências de saúde do papa.

A residência tradicional não foi a escolhida por Francisco. O argentino decidiu morar em uma suíte na casa de hóspedes do Vaticano, conhecida como Santa Marta, onde morreu.

Local estava lacrado desde que Francisco morreu

O apartamento oficial do papa foi reaberto após a retirada dos selos vermelhos na porta da unidade. Conforme os rituais da Igreja Católica, o local foi lacrado após a morte de Francisco. A retirada dos selos simboliza a transição definitiva do papado para o novo pontífice. Até o momento, Leão 14 não divulgou onde irá residir.

Nas imagens divulgadas, a fita vermelha é cortada e Leão 14 abre a porta com uma chave. Após a abertura, o papa caminhou pelo local e conversou com a equipe que o acompanhava. Segundo o portal Vatican News, a equipe de alto escalão do Vaticano era composta pelo camerlengo Kevin Farrell, pelo secretário de Estado Pietro Parolin, pelo substituto da Secretaria de Estado Edgar Parra, pelo secretário para as Relações com os Estados Paul Gallagher, e pelo regente da Casa Pontifícia Leonardo Sapienza.

Leão 14 também visitou a Capela Sistina, palco do conclave que o elegeu papa. No sábado, o Vaticano divulgou o brasão e a assinatura oficiais do norte-americano.