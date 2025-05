Alckmin, sobre inflação: clima está melhor porque há expectativa de supersafra e dólar caiu

O presidente em exercício Geraldo Alckmin afirmou que houve uma melhora no "clima" em relação aos fatores que influenciam a inflação do País. "O clima até agora está ótimo, nós devemos ter uma supersafra, e o dólar caiu de R$ 6,20 para R$ 5,70", disse, durante a abertura de evento da Associação Paulista de Supermercados (Apas) em São Paulo nesta segunda-feira, 12.

De acordo com o também ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, o aumento nos preços dos alimentos se deu por conta de uma seca que derrubou as safras e o disparo do dólar.

Ele destacou a influência da moeda norte-americana, que possui efeito imediato segundo ele.

"O que espero é que da mesma maneira que a (taxa) Selic subiu, ela também caia fortemente, porque ela limita a atividade econômica. E ela tem um efeito duríssimo na dívida pública, porque 48% da dívida pública é selicada", continuou o presidente em exercício. "Os dois cenários (safra e dólar) mudaram."