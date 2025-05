Agrocete investe R$ 11 milhões em nova unidade em Ponta Grossa

São Paulo, 12 - A Agrocete, multinacional brasileira especializada em fisiologia e nutrição vegetal, tecnologia de aplicação e bioinsumos, anunciou nesta segunda-feira, 12, investimento de R$ 11 milhões na construção de uma nova planta dedicada à produção de biodefensivos, já em curso na sede da companhia, em Ponta Grossa (PR).A empresa projeta, ainda, investir 5% de seu faturamento anual em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), com foco especial na ampliação do portfólio de insumos biológicos para controle de pragas e doenças, promoção de crescimento, fixação de nitrogênio e solubilização de nutrientes. Até 2027, estão previstos oito lançamentos de novos produtos biológicos, desenvolvidos pelo tempo interno da companhia ou por meio de parcerias estratégicas com empresas de biotecnologia, informou a empresa em comunicado."Estamos construindo o futuro da Agrocete com base em três grandes pilares: tecnologia, sustentabilidade e pessoas. A nova planta é um reflexo claro dessa visão, pois amplia nossa capacidade de atender às demandas do mercado com produtos biológicos cada vez mais inovadores e sustentáveis", afirmou na nota a diretora de Marketing e Desenvolvimento Técnico da Agrocete, Andrea de Figueiredo Giroldo.Esse movimento estratégico, que inclui a ampliação da capacidade produtiva e o desenvolvimento de novos bioinsumos, acompanha uma demanda crescente por tecnologias sustentáveis no campo, disse a empresa. O setor de biológicos no Brasil movimentou R$ 5,7 bilhões na última safra, com 156 milhões de hectares tratados. Segundo a Associação Nacional de Promoção e Inovação da Indústria de Biológicos (ANPII Bio), a expectativa é que o mercado cresça 60% até o fim da década, ultrapassando os R$ 9 bilhões em vendas. O Brasil, que já representa 11,3% do consumo global de bioinsumos, pode chegar a 16,4% até 2030, consolidando-se como a maior liderança mundial na adoção dessas soluções.Fundada em 1980, a Agrocete tem unidades nos Estados Unidos, México e Paraguai, com referência internacional na área de adjuvantes, fisiológicos, biológicos e nutrição.