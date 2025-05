Ações da China avançam e iuan sobe após acordo comercial entre EUA e China

CINGAPURA/XANGAI (Reuters) - As ações chinesas avançaram e o iuan se fortaleceu nesta segunda-feira, depois que os Estados Unidos e a China disseram ter chegado a um acordo para reduzir as tarifas recíprocas, em uma redução substancial de uma guerra comercial potencialmente prejudicial.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, falando após conversações com autoridades chinesas em Genebra, disse a repórteres que os dois lados haviam chegado ao acordo que foi delineado em uma declaração conjunta e que as taxas recíprocas cairão em 115 pontos percentuais.

A medida deu aos investidores alguma confiança de que uma guerra comercial em grande escala pode ter sido evitada.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,98%, enquanto o índice de tecnologia ganhou mais de 5%, ambos marcando os maiores saltos em um único dia desde o início de março.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,82%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,16%.

O iuan se fortaleceu até 7,2001 em relação ao dólar, atingindo o maior valor em seis meses, enquanto sua contraparte offshore subiu mais de 0,5%.

"O resultado excede em muito as expectativas do mercado. Anteriormente, a esperança era apenas que os dois lados pudessem se sentar para conversar, e o mercado estava muito frágil", disse William Xin, presidente do fundo de hedge Spring Mountain Pu Jiang Investment Management em Xangai.

"Agora há mais certeza. Tanto as ações chinesas quanto o iuan estarão em alta por algum tempo."

As reuniões de Genebra deste fim de semana foram as primeiras interações frente a frente entre autoridades econômicas sêniores dos EUA e da China desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou ao poder e lançou uma ofensiva tarifária global.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,38%, a 37.644 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,98%, a 23.549 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,82%, a 3.369 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,16%, a 3.890 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,17%, a 2.607 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,03%, a 21.129 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES permaneceu fechado.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,03%, a 8.233 pontos.