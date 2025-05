Casal morre após Ferrari de R$ 2,3 milhões cair em rio na Espanha

Um casal britânico morreu após a Ferrari em que estavam, avaliada em 300 mil libras (cerca de R$ 2,3 milhões), sair da estrada e cair em um rio na Espanha, durante um rali.

O que aconteceu

Casal estava na estrada N-621, conhecida por suas paisagens e curvas perigosas no caminho. Eles viajavam com um grupo com cerca de 20 carros da marca e participavam de um rali, no sábado, na província de León, a cerca de 2h20 de Madri.

Durante o trajeto, o motorista perdeu o controle, saiu da pista e caiu no rio Yuso. A Ferrari 488 GT Modificata ficou completamente destruída com o impacto e parte do veículo ficou submersa.

Um homem de 78 anos e uma mulher de 58 morreram no acidente, segundo a imprensa britânica. As identidades deles não foram reveladas. Os bombeiros demoraram cerca de 6 horas para realizar a operação de resgate dos corpos.

O casal viajava em grupo com cerca de 20 outros proprietários de Ferraris, todas com placas do Reino Unido. Ainda conforme a imprensa britânica, eles haviam chegado à cidade de León, próxima ao local do acidente, no dia anterior.