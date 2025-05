Zelensky diz estar pronto para encontrar Putin na Turquia na quinta-feira

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse neste domingo (11) que estaria pronto para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, para conversas em Istambul, na Turquia, na quinta-feira (15). Os líderes dos países não fizeram um encontro pessoal desde o início da guerra, em 24 de fevereiro de 2022.

A afirmação de Zelensky surge após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer a ele para concordar com uma oferta de conversas com a Rússia imediatamente. Após três anos de guerra, Putin propôs negociações diretas com a Ucrânia.

Em uma publicação no "X", Zelensky também disse que a Ucrânia espera que um cessar-fogo total comece nesta segunda-feira (12), para fornecer a base diplomática necessária para o encerramento da guerra entre os países.

"E estarei esperando por Putin na Turquia na quinta-feira", afirmou Zelensky.

Possível primeiro encontro

Líderes de Reino Unido, França, Alemanha, Polônia e Ucrânia definiram o início do cessar-fogo em uma reunião em Kiev ontem e ameaçaram mais sanções à Rússia. O presidente dos EUA, Donald Trump, participou por telefone da reunião.

Horas mais tarde, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que o país iria refletir sobre o pedido, já que era "um novo desenvolvimento". Conforme relato da mídia russa, Peskov também disse que país não tem medo de uma possível sanção do Reino Unido.

As novas medidas restringem operações de até 100 petroleiros que o Ocidente alega fazerem parte de uma "frota paralela" russa, embarcações mais antigas que operam fora dos sistemas de seguros ocidentais. "Já sabemos o que faremos quando as sanções forem anunciadas e como minimizaremos os efeitos", afirmou.

As sanções ocidentais contra a Rússia foram reforçadas repetidamente desde invasão em larga escala à Ucrânia, em 2022, sem pôr fim à guerra.

Finalmente, já na madrugada de hoje, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reuniu os jornalistas no Kremlin durante a madrugada com a sugestão da reunião a ser realizada em Istambul na próxima quinta-feira (15). Se isso se concretizar, será a primeira vez desde o início do conflito que um encontro pessoal entre os dois líderes acontecerá.