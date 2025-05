Urso mata homem de 89 anos e seu cachorro em ataque inédito na Flórida, EUA

Um homem de 89 anos e seu cachorro foram atacados até a morte por um urso preto em Jerome, no condado de Collier, no primeiro ataque fatal de um urso preto na história do estado da Flórida, no Estados Unidos.

O que aconteceu

Familiares avisaram as autoridades que Robert Markel estava desaparecido. Ao informaram sobre o sumiço, também disseram que o idoso vinha apresentando agitação incomum que poderia ter sido causada pelo temor de um ou mais ursos que rondavam sua casa, informa reportagem da Fox News.

Na segunda-feira (5), a polícia do condado notificou um órgão ambiental de controle. Os policiais informaram à Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC) sobre um provável ataque de urso depois de encontrarem os restos mortais de um homem a cerca de 100 metros da casa de Markel, junto com evidências de um "embate físico" entre um urso e uma pessoa.

As autoridades também notaram que um cachorro foi morto perto de uma pessoa. Eles informaram ainda que havia sinais de que um urso havia entrado na casa de Markel.

Após a notificação, as buscas começaram. De segunda à noite até o início da manhã de terça, a equipe da FWC matou três ursos machos adultos pesando cerca de 94, 119 e 197 quilos. Houve uma tentativa frustrada de capturar um quarto urso, mas evidências de seu DNA foram coletadas.

As três carcaças e mostras de material genético coletado no local foram levadas para necropsia. O laboratório afirma que a causa preliminar da morte de Markel foi "consistente com ferimentos causada por um urso preto".

O exame também revelou que o urso de 119 kg continha restos mortais de Markel. O DNA do animal também foi encontrado no idoso, dentro de sua casa e no corpo do cachorro.