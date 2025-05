'Confortável e ótimo para treinar': tênis da Under Armour está com 28% OFF

Se você gosta de correr com aquela sensação de leveza nos pés, o Guia de Compras UOL achou um tênis que pode ser a escolha ideal para turbinar suas corridas: o Charged Great, da Under Armour. Esse modelo já tem 15% de desconto na Netshoes —mas o valor fica ainda menor ao aplicar o nosso cupom "DESCONTOUOL" ao finalizar a compra, saindo por R$ 214,19 - ou seja, 28% mais barato.

De acordo com o fabricante, o tênis possui tecnologias de amortecimento e tração para proporcionar mais segurança e conforto nas passadas. Descubra detalhes sobre o tênis e as principais impressões de quem já o usou:

O que diz a Under Armour sobre o tênis

Possui cabedal em tecido dupla frontura para mais resistência e respirabilidade;

A palmilha Cellfit promete aumentar a sensação de maciez;

Solado em High Abrasion Rubber, borracha que promete mais tração e segurança nas passadas;

Com tecnologia Charged Cushioning, capaz de gerar amortecimento e retorno de energia durante as corridas;

Tem um puxador para facilitar na hora de colocar;

Indicado para corridas;

Disponível nos tamanhos 35 a 39.

O que diz quem usou

Esse tênis tem uma nota média de 4,8 na Netshoes, somando 113 avaliações. De acordo com os consumidores, os pontos positivos são conforto, acabamento e tamanho.

Tênis muito bonito e de ótima qualidade. Chegou no tempo previsto com exatidão ao prazo da entrega, o qual também estava muito bem condicionado. Foi um presente para minha irmã, ela achou perfeito nos detalhes, muito confortável e cor diferenciada destacando-se dos demais. Aprovado e recomendado. Rodolfo

O tênis é lindo, confortável e ótimo para treinar. Peçam sempre um número a mais que fica certinho. Ana Beatriz de Sousa

Produto de qualidade, excelente para corridas curtas. Eu utilizo ele para correr 5 km. É bonito, confortável e o tamanho é padrão. Dalton

Pontos de atenção

Alguns consumidores notaram que a forma é maior do que o esperado, e há relatos de partes descolando com o uso. Confira os comentários avaliativos:

A forma é enorme. Não aconselho comprar um número maior, como eu fiz, pois fiquei com pé de palhaço. Não tenho coragem de correr com ele. É duro. A aparência é de um tênis frágil. Ele é muito alto, quem for baixo vai adorar. Camila

O bico do tênis esquerdo veio com defeito. Descolando. Gabriel

Produto com uma qualidade ruim. No primeiro uso, ele já descolou. Débora

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.