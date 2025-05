Temer descarta possibilidade de se candidatar à Presidência em 2026

O ex-presidente Michel Temer descartou a possibilidade de se candidatar à Presidência em 2026. A declaração foi dada durante entrevista ao programa Canal Livre, da Band, cuja íntegra será exibida neste domingo, 11, às 20h30.

"Eu descarto. Eu passei 32 anos na vida pública. Ocupei praticamente todos os cargos na República, inclusive a Presidência do Brasil. Então confesso que não tenho mais disposição para tanto. O que faço muitas vezes é dar alguns palpites. De vez em quando as pessoas me procuram pedindo, muito delicadamente, conselhos na área pública e na área política. E eu digo que conselho não dou, mas posso dar palpite", afirmou.