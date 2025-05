NYT: sul-africanos brancos obtêm status de refugiados e vão para os EUA

O governo de Donald Trump fretou um avião para que 49 sul-africanos brancos ingressassem nos Estados Unidos na condição de refugiados.

O que aconteceu

Hoje dezenas de sul-africanos brancos foram acolhidos como refugiados pelo governo Trump. Uma reportagem do jornal The New York Times mostrou imagens das filas que aglomeravam as dezenas de pessoas que saíram de Joanesburgo, eles alegam "violência devido à sua raça" no país de origem.

O processo de refúgio nos EUA costuma levar anos. No caso dos sul-africanos brancos, somente três meses foram necessários para que Donald Trump assinasse um decreto que concedeu a condição de refugiados e até fretasse um avião para o deslocamento.

Para o New York Times a situação se assemelha à criação do regime de apartheid na África do Sul. "Brutal", classificou o jornal norte-americano que destaca a diferenciação dada por Trump para sul-africanos brancos e pessoas que solicitaram refúgio aos EUA na tentativa de fugir de guerras.

Trump suspendeu praticamente todas as admissões de refugiados para pessoas que fugiam da fome e da guerra de lugares como o Sudão e a República Democrática do Congo.

The New York Times

Ao todo, 49 pessoas embarcaram no voo com destino a Washington. A decisão foi questionada por grupos de acolhimento a imigrantes. "Ridiculariza um sistema criado para ajudar os mais vulneráveis", diz o jornal.

Sul-africanos brancos representam somente 7% da população. Ao New York Times o departamento de Estado informou que pelo menos 8.000 deles pediram refúgio aos Estados Unidos, mas ainda não há previsão de quando o governo irá avaliar essas solicitações.

Disputa por terra na África do Sul é questionada por Trump

Metade do território do país pertence aos sul-africanos brancos. Mesmo sendo minoria, eles detêm a maioria das terras agrícolas desde a política de apartheid, quando a população negra foi proibida de exercer agricultura e pecuária remunerada.

"O governo sul-africano estava confiscando terras [de brancos]", publicou Trump em suas redes sociais. A afirmação foi feita após a sanção de uma lei que dá ao governo sul-africano a capacidade de fazer uma reforma agrária, mas nenhuma apreensão foi realizada. Os limites impostos ao exercício da agricultura no país são considerados os principais motivos para as diferenças de condições de vida entre negros e brancos.