Sem recuo, mas sem revolução: Leão 14 é aposta de longo prazo do Vaticano

Posicionado na sacada central da Basílica de São Pedro, o cardeal Robert Prevost indicava o rumo da Igreja Católica sobre seu pontificado: "Obrigado, papa Francisco", disse em seu primeiro discurso. Leão 14, nome escolhido pelo norte-americano, deve manter as reformas consideradas progressistas do argentino, mas sem promover grandes mudanças.

O que aconteceu

Se Francisco ainda fosse o papa, não avançaria na pauta de costumes além do que já fez, diz estudioso. "A trajetória de Francisco não indica que, neste momento, ele faria grandes avanços nessas questões", afirma Francisco Borba, ex-coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP.

Tendência é Leão 14 ser interpretado como conservador. "Como as pessoas já estão acostumadas com o que Francisco fez, os conservadores vão se aproximar dele. Assim como o argentino, Leão também é progressista em alguns aspectos e conservador em outros. Um moderado", diz Borba.

Escolha por cardeal jovem, de 69 anos, indica que a Igreja aposta em mudança de longo prazo. O novo papa parece consciente disso ao pedir, durante o discurso, para ter permissão de dar sequência à benção iniciada pelo seu antecessor.

Uma das principais mudanças promovidas por Francisco beneficiou a comunidade LGBTQIA+. Em dezembro de 2023, a Santa Sé autorizou a bênção a casais de pessoas do mesmo sexo e daqueles em situação irregular para a Igreja —como quem não formalizou a união no catolicismo. O documento reforça, porém, que o matrimônio está diretamente ligado à união específica entre um homem e uma mulher.

"Francisco abriu uma agenda e ela será continuada", diz professora. "O aceno que temos são para as questões climáticas, migratórias, mas não sei se na agenda da moralidade ele vai dar tanta acolhida como Francisco deu. Mas não retrocederá", acrescenta Brenda Carranza, do Laboratório de Antropologia da Religião da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Papa conciliador

Leão 14 também assume o pontificado com a tarefa de conciliar as divisões no catolicismo e os conflitos no mundo. "Levando em conta sua passagem pelo Peru, acredito que o novo papa manterá esse perfil acolhedor de Francisco. A maioria da Igreja Católica é conservadora, e isso vai continuar assim, mas o discurso dele ressalta o acolhimento", analisa Andrey Mendonça, mestre em teologia sistemática e professor da ESPM.

"O mundo precisa da Sua luz", disse o novo papa em um momento do discurso. "A humanidade precisa dele como ponte entre Deus e o amor. Ajudem-nos vocês também a construir pontes com o diálogo, com o encontro, unindo-nos todos para sermos um só povo, sempre em paz", completou.

Escolha por norte-americano foi celebrada por Trump, que tentou influenciar o conclave. O perfil de Leão 14, no entanto, se opõe ao do presidente dos EUA. "Ele discursou em italiano e em espanhol, não falou em inglês. Ele agradeceu à diocese do Peru, mas não falou da cidade dele, Chicago. Ou seja, ele se sente muito mais representante da América Latina, do que da América do Norte", observa Francisco Borba.

Conclave foi decidido em apenas dois dias, o que indica forte consenso dos cardeais. "Conciliação foi uma palavra que se falou muito nas congregações antes do conclave. Eleição depois de quatro votações é muito rápido. Está claro que o que se quer é seguir o legado de Francisco com uma figura próxima à América Latina, região que sofre pressão migratória pelos EUA", diz Brenda Carranza.

Último post do então cardeal Prevost no X é crítica a Trump e ao presidente de El Salvador, Nayib Bukele. No texto, o novo líder da Igreja Católica questiona a deportação irregular de Kilmar Abrego Garcia, cidadão salvadorenho residente nos EUA.

Texto do usuário Rocco Palmo, compartilhado por Prevost, cita recepção de Bukele por Trump na Casa Branca. Ele destaca a "deportação ilícita de um residente norte-americano pelo governo federal".