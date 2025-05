Secretário de Comércio dos EUA diz que negociação com China busca reduzir tensões

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse neste domingo que as negociações bilaterais com a China, atualmente em andamento em Genebra, têm como objetivo "aliviar" as tensões entre as duas superpotências.

Ele também previu vários acordos comerciais nos próximos meses, sem nomear países específicos.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, "deixou claro que um de seus objetivos é a desescalada", disse Lutnick em entrevista ao programa "Fox News With Shannon Bream".

"Sabe, 145% e 125% são, na verdade, tarifas que impedem a negociação entre si. Então, ele está lá para ver se conseguimos retomar a conversa", acrescentou.

Lutnick respondia a uma pergunta sobre as expectativas do governo Trump para as negociações. Ele se referia às tarifas retaliatórias de 125% da China e de 145% dos EUA, impostas como parte da iniciativa do presidente norte-americano, Donald Trump, de usar a política comercial para impulsionar a produção industrial nos EUA.

"Nos próximos três meses, esta política verá acordos comerciais um após o outro", disse Lutnick, repetindo comentários que Trump tem feito repetidamente ao defender suas tarifas.

Na semana passada, Trump e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciaram um acordo comercial bilateral limitado.

Enquanto isso, Lutnick rejeitou relatos sobre trabalhadores portuários e caminhoneiros, que estariam perdendo seus empregos por causa das tarifas.

"Este é um problema exclusivo da China no momento", disse Lutnick. "O resto do mundo tem 10% (de tarifas). Então, não exagerem", afirmou.

"Os preços permanecerão estáveis quando essa política for implementada", acrescentou Lutnick.

(Reportagem de Richard Cowan)