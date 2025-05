'Cabem dois pães e esquenta depressa': por que este grill faz sucesso

Um dos modelos de grill que têm feito bastante sucesso é o Asteria Compact, da marca Mallory. E ele está com 10% de desconto na opção de compra à vista pela Amazon. Com mais de mil vendas só no mês passado, o produto conquistou a pontuação média de 4.5 estrelas (do máximo de cinco) entre consumidores.

Quer saber se esse grill vale a pena para você? Selecionamos alguns comentários de quem comprou e informações do fabricante para ajudar na sua decisão. Confira:

O que a Mallory diz sobre esse grill

Promete ser multifunção e preparar carnes, peixes, sanduíches e hambúrguer, entre outros alimentos;

Conta com altura ajustável, o que permite que se adeque a diferentes tipos de alimentos;

Tem chapas antiaderentes, para evitar que a comida grude, e bandeja coletora de gordura;

É resistente a riscos e fácil de limpar;

Possui acabamento externo em aço inoxidável e luzes indicadoras de funcionamento;

Vem com trava de segurança;

Potência: 900 W;

Disponível em versões 110V e 220V (preços variam).

O que diz quem o comprou

Quem comprou elogia pontos como a rapidez para preparo dos alimentos, além do custo-benefício.

Cabem dois pães medianos e esquenta depressa. Entre os grills que vi, é o mais bem construído e o mais competitivo em preço.

Porém, pagar o valor dele cheio, sem nenhum desconto, fica desvantajoso. Paulo Henrique

Simplesmente maravilhoso. Esquenta super-rápido. Material durável em relação às outras, que são bem frágeis. Valor acessível. Eu simplesmente amei. A Mallory está de parabéns. Tenho uma de 14 anos e é tão boa que quis comprar mais uma da mesma marca e não me arrependo. Lidia

Pontos de atenção

Por outro lado, há reclamações sobre o acabamento antiaderente prometido no anúncio.

A fatia de pão fica grudada nas chapas antiaderentes. Mesmo passando margarina e manteiga, acaba queimando e grudando tudo. Péssimo. Walter José Dias

Ela superaquece, o que faz com que o alimento queime com facilidade e a antiaderência perde a funcionalidade. Vanessa

