Sem redes sociais: o que Moraes exigiu para prisão domiciliar de Jefferson

Do UOL, em Brasília

O ex-deputado Roberto Jefferson não poderá usar redes sociais nem receber visitas durante o regime de prisão domiciliar, concedido ontem pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

O ministro Alexandre de Moraes seguiu manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República). Ontem, o órgão se pronunciou favorável à prisão domiciliar pelo quadro de saúde de ex-deputado ser considerado delicado. Segundo um relatório do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio, ele passa por "quadro clínico de crises convulsivas".

Moraes impôs algumas exigências para a prisão domiciliar:

uso obrigatório de tornozeleira eletrônica

comunicar previamente qualquer deslocamento, com exceção de emergências

proibido usar redes sociais, incluindo administração de terceiros

proibido receber visitas, com exceção de advogados e familiares

proibido dar entrevistas a meios de comunicação (nacionais ou internacionais)

suspensão do passaporte

proibido deixar o Brasil

Jefferson foi condenado a 9 anos de prisão em regime fechado em dezembro do ano passado. Seus crimes incluem abolição violenta do Estado Democrático de Direito, calúnia contra o presidente do Senado, incitação à prática de crime, dano qualificado e homofobia.

O ex-parlamentar passou mais da metade do tempo da prisão preventiva em hospital: foram 705 dos 928 dias internado, segundo levantamento que consta na decisão de Moraes. A prisão será cumprida em endereço listado na cidade de Comendador Levy Gasparian (RJ).