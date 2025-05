Reino Unido planeja restringir vistos e acabar com "livre mercado" na imigração

Por Andrew MacAskill

LONDRES (Reuters) - O governo britânico delineou planos neste domingo para acabar com o que chamou de "experimento fracassado de livre mercado" na imigração em massa, restringindo os vistos de trabalhadores e forçando as empresas a aumentar o treinamento para trabalhadores locais.

O primeiro-ministro Keir Starmer está sob pressão para reduzir a migração líquida após o sucesso do partido de direita anti-imigração Reform UK, de Nigel Farage, nas eleições locais deste mês.

De acordo com os novos planos do governo, vistos qualificados serão concedidos apenas a pessoas em empregos de pós-graduação, enquanto vistos para funções menos qualificadas serão emitidos apenas em áreas críticas para a estratégia industrial do país. Em troca, as empresas devem elevar o treinamento dos trabalhadores britânicos.

Empresas do setor de assistência médica não poderão mais solicitar vistos para trabalhadores recrutados no exterior.

O governo trabalhista disse que as mudanças farão parte de um documento de política, conhecido como "white paper", a ser publicado na segunda-feira, definindo como os ministros planejam reduzir a imigração.

Altos níveis de migração legal foram um dos principais motivadores da votação para o Reino Unido deixar a União Europeia em 2016, com os eleitores insatisfeitos com a livre circulação de trabalhadores no bloco.

Depois que o Reino Unido finalmente deixou a União Europeia em 2020, o então governo conservador reduziu o limite para permitir que trabalhadores em categorias como professores de ioga, passeadores de cães e DJs fossem elegíveis para vistos de trabalhadores qualificados.

"Herdamos um sistema de imigração falido, em que o governo anterior substituiu a livre circulação por um experimento de livre mercado", disse Yvette Cooper, ministra do Interior britânica, em um comunicado. "Estamos tomando medidas decisivas para restaurar o controle e a ordem no sistema de imigração."

Embora as mudanças nos vistos pós-Brexit tenham causado uma queda acentuada no número de migrantes da União Europeia para o Reino Unido, novas regras de visto de trabalho e pessoas chegando da Ucrânia e de Hong Kong sob esquemas especiais de visto levaram a um aumento na imigração.

A migração líquida -- ou o número de pessoas que chegam ao Reino Unido menos o total que sai -- atingiu um recorde de 906.000 pessoas no ano até junho de 2023, acima das 184.000 pessoas que chegaram no mesmo período em 2019, quando o reino Unido ainda estava na UE.

Cooper disse que a combinação das mudanças nas regras para vistos de baixa qualificação e o fechamento de vistos para cuidadores recrutados no exterior provavelmente reduziriam o número de vistos de trabalhadores de baixa qualificação em até 50.000 neste ano.

Empregadores britânicos expressaram preocupação com os planos do governo de endurecer as regras para trabalhadores estrangeiros, dizendo que elas são necessárias para suprir a escassez no mercado de trabalho.

Questionado sobre o último anúncio do governo, um porta-voz da Confederação da Indústria Britânica destacou os comentários do diretor-geral da instituição, Rain Newton-Smith, ao The Times, publicados na sexta-feira, nos quais ela apoiou a pressão por mais treinamento dos trabalhadores britânicos.

"Mas não há dúvida de que, às vezes, as empresas enfrentarão uma grave escassez de mão de obra qualificada", disse Newton-Smith. "E, claro, elas buscarão rotas domésticas para suprir essa escassez, mas haverá momentos em que a imigração será um caminho importante."

(Reportagem de Andrew MacAskill; reportagem adicional de William Schomberg)