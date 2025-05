Quais são as 5 mulheres mais ricas da América do Sul? Veja suas fortunas

A empresária chilena Iris Fontbona, 82, é a mulher mais rica da América do Sul, com uma fortuna de US$ 28,1 bilhões (R$ 158,74 bilhões), segundo o ranking de bilionários em tempo real da Forbes, consultado na tarde desta sexta-feira, 9.

Iris é viúva de Andrónico Luksic, que construiu uma fortuna nos setores de mineração e bebidas antes de falecer de câncer em 2005. Os negócios foram herdados por Iris e seus três filhos: Jean-Paul, Andrónico e Guillermo Luksic (que morreu de câncer no pulmão em 2013, aos 57 anos).

De acordo com a Forbes, Iris e seus filhos controlam a Antofagasta Plc, uma das maiores produtoras de cobre do mundo, e têm participação majoritária no Quiñenco, um conglomerado que reúne os setores bancário, de cerveja e manufatura.

O ranking da Forbes também traz duas mexicanas, uma brasileira e uma colombiana nas cinco primeiras posições.

Veja a seguir quem são as cinco mulheres mais ricas da América do Sul.

1. Iris Fontbona e família

País: Chile

Patrimônio: US$ 28,1 bilhões

Idade: 82

Iris e seus filhos herdaram os negócios de seu falecido marido Andrónico Luksic. Ela é proprietária de minas de cobre no Chile. A família também tem uma participação majoritária no Quiñenco, um conglomerado chileno de capital aberto ativo nos setores bancário, cervejeiro e industrial.

2. Vicky Safra e família

País: Brasil

Patrimônio: US$ 22,2 bilhões

Idade: 72 anos

Vicky Safra é a mulher mais rica do Brasil. Vicky e seus quatro filhos herdaram a fortuna de seu falecido marido e pai, o banqueiro Joseph Safra. A família é dona do Banco Safra no Brasil, do banco suíço J. Safra Sarasin e do Safra National Bank of New York.

3. Maria Asuncion Aramburuzabala e família

País: México

Patrimônio: US$ 9 bilhões

Idade: 62 ano

María Asunción Aramburuzabala é herdeira da participação de sua família no Grupo Modelo - vendido por US$ 20 bilhões à Anheuser-Busch em 2013. Ela comanda a Tresalia Capital desde 1996, investindo em marcas de sucesso como Tory Burch e Casper. Também é acionista e conselheira da gigante de cosméticos Coty Inc.

4. Beatriz Dávila de Santo Domingo

País: Colômbia

Patrimônio: US$ 4,6 bilhões

Idade: 86 anos

Beatriz Dávila é viúva do barão da cerveja colombiano Julio Mario Santo Domingo, falecido em 2011. Ela controla mais de um terço da holding da família Santo Domingo, sediada em Luxemburgo, por meio da qual ela possui ações na Anheuser-Busch InBev. A família também possui uma participação no Château Pétrus, vinícola francesa que produz alguns dos vinhos mais caros do mundo. A família também possui participações públicas em grandes empresas como Keurig Dr. Pepper, Kraft Heinz e JDE Peet's, dona da Peet's Coffee.

5. Cynthia Helena Grossman Fleishman

País: México

Patrimônio: US$ 1,9 bilhão

Idade: 70 anos

Cynthia Grossman é uma das principais acionistas da Arca Continental, a segunda maior engarrafadora da Coca-Cola na América Latina. Filha de Burton Grossman, fundador do Grupo Continental em 1964, ela herdou os negócios da família e hoje, junto com seu irmão Bruce, detém cerca de 10% das ações da companhia. A Arca Continental opera mais de 45 fábricas e 345 centros de distribuição em todo o continente americano.