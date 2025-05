Após ex-esposa, terceiro suspeito por morte de professora em SP é preso

A Polícia Militar de São Paulo prendeu hoje um dos suspeitos de participar da morte da professora Fernanda Bonin, 42, em São Paulo.

O que aconteceu

O homem de 54 anos foi preso na zona sul da capital paulista. A identidade não foi revelada pela polícia. Ele é o terceiro suspeito preso pelo envolvimento do crime, ocorrido no final de abril.

"O suspeito foi localizado na manhã deste domingo após uma denúncia apontar que ele estava no bairro de Pedreira", informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), por meio de nota. Ele foi conduzido para a sede do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) para aguardar audiência de custódia.

Bonin desapareceu em 27 de abril, após ser chamada pela ex-esposa Fernanda Loureiro Fazio, 45, para ajudá-la com um carro quebrado. Fazio foi detida em sua clínica veterinária na última sexta, como suspeita de ser mandante do crime.

A ex-esposa teria ordenado o crime por ciúmes. As duas foram casadas durante oito anos e estavam separadas há cerca de um ano. Elas faziam terapia de casal em busca de reconciliação, segundo a polícia.

O primeiro suspeito foi preso na quinta. O homem, de identidade também não revelada, foi gravado saindo do carro da vítima após o desaparecimento dela. Além dele, outro suspeito foi visto deixando o veículo em uma rua a 1 km de distância de onde o corpo foi encontrado.

Ao todo, a Polícia Civil investiga cinco suspeitos. Fernanda Fazio teria chamado um amigo para executar o crime, que, por sua vez, cooptou as outras três pessoas.

Polícia encontrou vários cadarços na casa do suspeito preso. Ele disse que coleciona os objetos. Bonin foi morta após ser enforcada justamente com um cadarço. Investigadores ainda tentam esclarecer o papel de cada suspeito no crime.

Cadarços encontrados pela polícia na casa do suspeito Imagem: Obtido pelo UOL

Entenda o caso

Fernanda Bonin foi encontrada morta no dia 28 de abril. O corpo estava em um terreno baldio ao lado da Avenida João Paulo da Silva, no bairro Vila da Paz, com um cadarço enrolado no pescoço.

Ela desapareceu na noite anterior. Em 27 de abril, saiu do apartamento onde morava para socorrer a ex-esposa, que supostamente tinha sofrido uma pane mecânica no carro na zona oeste da cidade. Os dois filhos do casal, de 6 anos, estavam no carro da suspeita.

Imagens mostram o carro da vítima sendo abandonando. O veículo foi deixado em uma rua próxima ao Autódromo de Interlagos, na zona sul, em 27 de abril, dia do desaparecimento.