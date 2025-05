Sinal de respeito e profecia: por que os papas não escolhem o nome Pedro?

É tradição que o papa eleito adote um novo nome em homenagem a algum antecessor admirado ou a uma crença que o tenha acompanhado ao longo da vida. Robert Prevost, por exemplo, escolheu Leão 14. O nome do primeiro papa da Igreja Católica, no entanto, não é escolhido por ninguém que o sucedeu.

Por que não há mais papas Pedro?

São Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica. Em sinal de respeito, outros papas nunca escolheram seu nome.

Uma profecia de São Malaquias também pode ter influência. Algumas teorias afirmam que o papa Pedro 2º seria o último a servir à Igreja Católica —essas teorias tomam como base uma profecia atribuída a São Malaquias, publicada em 1595.

A Profecia dos Papas atribui frases em latim a cada papa. Os dísticos, como são chamadas as frases codificadas, foram dados a 112 pontífices, desde Celestino 2º (eleito em 1143) até Pedro 2º, que seria o último papa da Igreja Católica. Os lemas curtos descreveriam cada um dos bispos de Roma. Acredita-se que a profecia tenha sido escrita em 1139.

Pedro, o Romano, pastoreará as ovelhas em meio a muitas tribulações; quando estas terminarem, a cidade das sete colinas será destruída, e o Juiz Terrível julgará o seu povo. Fim. Profecia de São Malaquias

Uma profecia questionada

A autenticidade da profecia de São Malaquias é contestada. A "descoberta" das previsões do santo em 1590 —mais de 450 anos após sua suposta revelação— é amplamente questionada por estudiosos, por exemplo. Não há qualquer menção a elas antes do século 16, explica Luis Alberto De Boni, doutor em Teologia e ex-professor da PUC-RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul).

Muitos estudiosos acreditam que a profecia foi criada para influenciar um conclave. O objetivo seria manipular a escolha de um novo papa no século 16, mais precisamente no segundo conclave de 1590, realizado após a morte do papa Urbano 7º.

A Igreja Católica não tem uma posição oficial sobre a profecia de São Malaquias. Alguns teólogos, porém, contestam classificar o texto como "profecia", argumentando que o termo deve ser exclusivo para previsões encontradas na Bíblia.

Por que o nome é importante?

Escolha costuma apontar como será o seu pontificado. Além de afinidade, o nome pode ser um indicativo do perfil que o eleito deseja imprimir à frente da Igreja Católica.

Nome Leão. A escolha do nome do novo papa se dá em em referência a São Leão Magno, o primeiro papa a adotar o título —sendo o 45º papa. Ele assumiu o papado no ano 440 e permaneceu no cargo por 21 anos. Ele morreu em 10 de novembro de 461.

Leão figura entre os nomes mais populares. Assim como Clemente, a indicação soma agora 14 papas.

O último papa a usar o nome "Leão" foi o italiano Vincenzo Gioacchino Pecci. O pontificado durou de 1878 a 1903.

Leão 13 foi o segundo papa mais velho da história e fica atrás apenas de Bento 16, que morreu aos 95 anos. O italiano também teve o quarto reinado mais longo, atrás dos de Pedro, o Apóstolo, Pio 9º e João Paulo 2º.

Legado espiritual. Mais de um século após sua morte, o legado espiritual e pastoral de Leão 13 continua a ecoar entre os fiéis. Com sabedoria pastoral e sensibilidade às inspirações divinas, ele deixou marcas profundas na vida da igreja, especialmente ao incentivar uma relação mais íntima com o Espírito Santo.