Novo papa preferiu Peru ao Vaticano, defendeu pobres e criticou Fujimori

Durante os mais de 20 anos em que viveu no Peru, Robert Prevost, o novo papa Leão 14, deixou uma marca de trabalho social e não se calou em momentos conturbados da política nacional peruana.

O que aconteceu

Prevost criticou pedido de perdão do ex-ditador Alberto Fujimori, condenado por crimes contra a humanidade. No Natal de 2017, Fujimori se desculpou quando estava internado em uma UTI. Ele tinha acabado de receber indulto humanitário do então presidente Pedro Pablo Kuczynski que três dias antes se livrou de um processo de impeachment graças ao voto de congressistas fujimoristas.

Sou consciente de que os resultados de meu governo foram bem recebidos por uma parte. Mas reconheço, por outro lado, que decepcionei a outros compatriotas. A eles, peço perdão de todo coração Alberto Fujimori



Talvez, da parte dele, seria ainda mais eficaz pedir perdão mais expressamente por algumas das grandes injustiças que foram cometidas, pelas quais ele foi julgado e sentenciado. Robert Prevost, em resposta ao ex-ditador

É preciso reconhecer que a dor de muitas famílias segue muito forte até agora. E eu sei que parte do problema que o país está vivendo é precisamente por essa dor que muitas pessoas ainda sentem Robert Prevost



Preferiu apoiar peruanos em vez de ir a Roma. Em janeiro de 2023, Prevost foi nomeado pelo papa Francisco como prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da CAL (Comissão Pontifícia para América Latina). Ele deveria deixar o país e ir à Itália. Mas o Peru vivia mais um momento tenso, com a morte de mais de 50 civis em protestos contra o governo da atual presidente, Dina Boluarte.



Eu disse ao Santo Padre que, em certo sentido, não é o melhor momento de deixar o país. Eu quero seguir acompanhando o povo Robert Prevost



Missionário no Peru desde 1985, atuava em e campanhas pela população pobre e cobrava autoridades. Ele aparece em uma reportagem de uma emissora local de Chiclayo em 2017, reclamando do vazamento de esgoto em uma rua da cidade.

Eu acho que todo cidadão da cidade deveria olhar isso e dizer: 'Como é possível que hoje, no ano 2017, ainda estamos em uma situação tão desagradável e perigosa em pleno centro da cidade?'. É como se nossa cidade não tivesse importância Robert Prevost

Veja abaixo a matéria, em espanhol:

Robert Prevost le pide a las autoridades de Chiclayo que arreglen los desagües colapsados (2017) pic.twitter.com/aPC6rvTQkv -- ex-punk (@foraminifeo) May 8, 2025

Também em 2023, gravou um vídeo em um local devastado por inundações. No meio de uma rua alagada e usando botas, ele pediu apoio e doações. "Peço que sejam generosos e abram seus corações para ajudarmos uns aos outros Estamos visitando todas as cidades e tratando de dar a mão às famílias que mais estão sofrendo, aos milhares de atingidos que perderam suas casas." Assista ao vídeo, em espanhol: