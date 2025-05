Newcastle vence Chelsea e sobe para 3º no Campeonato Inglês

O Newcastle subiu para a terceira posição no Campeonato Inglês ao vencer o por 2 a 0 Chelsea, adversário direto por uma vaga na Liga dos Campeões, neste domingo (11), pela 36ª rodada.

Com a vitória em St James's Park, os 'Magpies' somam 66 pontos na tabela e colocam pressão sobre o Arsenal (2º, 67 pts), que ainda visita o Liverpool este domingo.

Já o Chelsea fica com seu lugar no 'Top 5', a zona de classificação para a Champions, ameaçado. O time londrino é o quinto colocado com 63 pontos, igualado com o Aston Villa (6º) e seguido de perto pelo Nottingham Forest (7º, 62 pts), que empatou em 2 a 2 com o Leicester.

Os 'Blues' sofreram o primeiro gol em menos de dois minutos, marcado pelo italiano Sandro Tonali, e tiveram que jogar grande parte do duelo com dez jogadores devido à expulsão do atacante Nicolas Jackson por ter atingido o rosto de Sven Botman (36').

Ainda com um a menos, o Chelsea buscou o empate, e a chance mais clara foi do lateral espanhol Marc Cucurella (62), mas o Newcastle fechou o placar nos acréscimos com o brasileiro Bruno Guimarães (90'+1).

A reta final da Premier League será complicada para as duas equipes: o Newcastle visitará o Arsenal e receberá o Everton nas duas últimas rodadas, enquanto o Chelsea enfrenta o Manchester United em Stamford Bridge e encerra sua campanha fora de casa contra o Forest.

Justamente o Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, poderia ter ultrapassado os 'Blues' em caso de vitória sobre o já rebaixado Leicester.

O jogo não começou bem para os donos da casa, que logo ficaram atrás do placar com o gol de Conor Coady (16').

Morgan Gibbs-White (25') e Chris Wood (56') viraram para o Forest, mas Facundo Buonanotte (81') empatou para o Leicester nos minutos finais.

Bicampeão europeu (1979 e 1981), o Nottingham Forest sonha em voltar a principal competição continental, mas suas esperanças estão se diluindo neste final de temporada, depois de uma única vitória nas últimas seis rodadas do campeonato (dois empates e três derrotas).

Nos outros dois jogos já encerrados deste domingo, os finalistas da Liga Europa, Tottenham e Manchester United, foram derrotados pelo placar de 2 a 0 por Crystal Palace e West Ham, respectivamente.

Estas duas derrotas deixam 'Red Devils' e 'Spurs' em 16º e 17º na tabela, apenas três pontos acima dos três times já rebaixados matematicamente para a segunda divisão.

-- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Ipswich Town - Brentford 0 - 1

Fulham - Everton 1 - 3

Southampton - Manchester City 0 - 0

Wolverhampton - Brighton 0 - 2

Bournemouth - Aston Villa 0 - 1

- Domingo:

Newcastle - Chelsea 2 - 0

Nottingham - Leicester 2 - 2

Tottenham - Crystal Palace 0 - 2

Manchester United - West Ham 0 - 2

(12h30) Liverpool - Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 82 35 25 7 3 81 35 46

2. Arsenal 67 35 18 13 4 64 31 33

3. Newcastle 66 36 20 6 10 68 45 23

4. Manchester City 65 36 19 8 9 67 43 24

5. Chelsea 63 36 18 9 9 62 43 19

6. Aston Villa 63 36 18 9 9 56 49 7

7. Nottingham 62 36 18 8 10 56 44 12

8. Brentford 55 36 16 7 13 63 53 10

9. Brighton 55 36 14 13 9 59 56 3

10. Bournemouth 53 36 14 11 11 55 43 12

11. Fulham 51 36 14 9 13 51 50 1

12. Crystal Palace 49 36 12 13 11 46 48 -2

13. Everton 42 36 9 15 12 39 44 -5

14. Wolverhampton 41 36 12 5 19 51 64 -13

15. West Ham 40 36 10 10 16 42 59 -17

16. Manchester United 39 36 10 9 17 42 53 -11

17. Tottenham 38 36 11 5 20 63 59 4

18. Ipswich Town 22 36 4 10 22 35 77 -42

19. Leicester 22 36 5 7 24 31 78 -47

20. Southampton 12 36 2 6 28 25 82 -57

© Agence France-Presse