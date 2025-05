Negociações entre Irã e EUA sobre programa nuclear terminam em Omã

Por Parisa Hafezi

DUBAI (Reuters) - Novas negociações entre representantes iranianos e norte-americanos para resolver disputas sobre o programa nuclear de Teerã terminaram em Omã neste domingo, com novas conversas sendo planejadas, disseram autoridades, enquanto Teerã insiste publicamente em continuar o enriquecimento de urânio.

Embora Irã e EUA tenham dito que preferem a diplomacia para resolver a disputa nuclear de décadas, os negociadoreds precisarão contornar várias linhas vermelhas para chegar a um novo acordo nuclear e evitar futuras ações militares.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, e o enviado do presidente dos EUA, Donald Trump, para o Oriente Médio, Steve Witkoff, realizaram a quarta rodada de negociações em Muscat por meio de mediadores de Omã, apesar de Washington ter assumido uma posição dura em público que, segundo autoridades iranianas, não ajudaria nas negociações.

Araqchi disse que as negociações foram "mais sérias e mais diretas em comparação às três rodadas anteriores".

"Agora nos entendemos melhor e esperamos progredir ainda mais... O enriquecimento de urânio do Irã deve continuar, embora seu escopo e nível possam mudar", disse Araqchi à TV estatal.

Um alto funcionário do governo Trump disse que as discussões "diretas e indiretas" deste domingo duraram mais de três horas.

"Estamos encorajados pelo resultado de hoje e ansiosos pela nossa próxima reunião, que acontecerá em breve", disse a autoridade.

Na quinta-feira, Witkoff disse ao Breitbart News: "sem enriquecimento; isso significa desmantelamento, sem armamento". Ele exigiu o desmantelamento completo das instalações nucleares do Irã em Natanz, Fordow e Isfahan.

O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Albusaidi, disse em uma publicação no X que as conversas entre Irã e EUA incluíram ideias "úteis e originais", refletindo um desejo compartilhado de chegar a um acordo "honroso".

A próxima rodada de negociações será realizada depois que ambas as partes consultarem suas lideranças, disse ele.

VISITA DE TRUMP

A quarta rodada de negociações ocorreu antes da visita de Trump ao Oriente Médio. Trump, que ameaçou ações militares contra o Irã caso a diplomacia fracasse, retomou uma campanha de "pressão máxima" sobre Teerã desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro.

Reagindo aos comentários de Witkoff, Araqchi disse neste domingo que o Irã não comprometeria seus direitos nucleares, que incluem o enriquecimento de urânio.

Teerã está disposta a negociar algumas restrições em seu trabalho nuclear em troca do levantamento de sanções, de acordo com autoridades iranianas, mas encerrar seu programa de enriquecimento ou entregar seu estoque de urânio enriquecido estão entre as "linhas vermelhas do Irã que não podem ser comprometidas" nas negociações.

Um alto funcionário iraniano próximo à equipe de negociação disse que as exigências dos EUA por "enriquecimento zero e desmantelamento das instalações nucleares do Irã não ajudariam no progresso das negociações".

"O que os EUA dizem publicamente difere do que é dito nas negociações", disse a autoridade, sob condição de anonimato.

Além disso, o Irã descartou categoricamente negociar seu programa de mísseis balísticos. A cúpula religiosa do país exige garantias inequívocas de que Trump não abandonaria novamente um pacto nuclear.

Trump saiu do pacto nuclear de Teerã, firmado em 2015 com seis potências mundiais, em 2018, durante seu primeiro mandato, e impôs duras sanções que devastaram a economia do Irã.

O Irã, que há muito tempo afirma que seu programa nuclear é pacífico, vem violando as restrições nucleares do pacto de 2015 desde 2019, incluindo a aceleração "drastica" do enriquecimento de urânio para até 60% de pureza -- próximo ao nível de aproximadamente 90% necessário para armas, de acordo com o órgão de vigilância nuclear da ONU.

(Texto de Parisa Hafezi; reportagem adicional de Elwely Elwelly, Enas Alashray e Ahmed Tolba em Dubai e Humeyra Pamuk em Washington)