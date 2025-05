Israel ataca cidade no Iêmen após alertas de evacuação, dizem houthis

(Reuters) - Israel atacou a cidade de Hodeidah, no Iêmen, depois que seu exército fez um alerta a moradores de três portos sob controle houthi, para que evacuassem, disse o Ministério do Interior houthi neste domingo.

Os ataques ocorreram logo após Israel alertar os moradores de Ras Isa, Hodeidah e Salif para que saíssem, dizendo que os portos estavam sendo usados pelos houthis apoiados pelo Irã.

Não houve comentários imediatos sobre o ataque por parte de Israel.

Os ataques ocorreram alguns dias depois que um míssil lançado em direção a Israel pelos houthis foi interceptado.

O ataque ocorreu antes da visita do presidente dos EUA, Donald Trump, ao Oriente Médio, esta semana.

Trump, que havia intensificado a campanha militar contra os redutos dos houthis no Iêmen em 15 de março, concordou com um acordo de cessar-fogo mediado por Omã com o grupo, que disse que ele não incluía Israel.

Os houthis têm lançado mísseis e drones contra Israel, além de atacado embarcações em rotas marítimas globais, em uma campanha que, segundo eles, tem como objetivo mostrar solidariedade aos palestinos em Gaza.

Israel realizou vários ataques aéreos de retaliação contra alvos houthis no Iêmen.

(Reportagem de Mohammed Ghobari; texto de Enas Alashray)