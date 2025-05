Inter vence Torino e iguala pontuação do Napoli

Nem o cansaço da prorrogação com o Barcelona na Liga dos Campeões, nem a forte chuva que caiu neste domingo (11) em Turim impediram a vitória da Inter de Milão sobre o Torino por 2 a 0, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, resultado que coloca os 'nerazzurri' com a mesma pontuação do líder Napoli, que recebe o Genoa.

Longe de perder o foco e só pensar na final da Champions (dia 31 de maio contra o Paris Saint-Germain), a Inter venceu mesmo com a equipe repleta de reservas.

Sob uma forte chuva, que obrigou a paralisação da partida por alguns minutos antes do intervalo, o time de Milão saiu com a vitória graças aos gols de Nicola Zalewski (14') e Kristjan Asllani (49' de pênalti).

Com o resultado, a Inter soma 77 pontos e espera por um tropeço do Napoli, que recebe o Genoa neste domingo, antes das duas últimas rodadas da Serie A.

Os próximos compromissos da Inter serão com Lazio e Como, enquanto os napolitanos enfrentarão Parma e Cagliari.

Em caso de empate em pontos ao final do campeonato, o título será decidido em um jogo de desempate e não pelo saldo de gols, como acontece nas outras grandes ligas europeias.

-- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Milan - Bologna 3 - 1

- Sábado:

Como - Cagliari 3 - 1

Lazio - Juventus 1 - 1

Empoli - Parma 2 - 1

- Domingo:

Udinese - Monza 1 - 2

Hellas Verona - Lecce 1 - 1

Torino - Inter 0 - 2

(15h45) Napoli - Genoa

- Segunda-feira:

(13h30) Unione Venezia - Fiorentina

(15h45) Atalanta - Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 77 35 23 8 4 55 25 30

2. Inter 77 36 23 8 5 75 33 42

3. Atalanta 68 35 20 8 7 71 31 40

4. Juventus 64 36 16 16 4 53 33 20

5. Lazio 64 36 18 10 8 59 46 13

6. Roma 63 35 18 9 8 50 32 18

7. Bologna 62 36 16 14 6 54 41 13

8. Milan 60 36 17 9 10 58 40 18

9. Fiorentina 59 35 17 8 10 53 35 18

10. Como 48 36 13 9 14 48 49 -1

11. Torino 44 36 10 14 12 39 42 -3

12. Udinese 44 36 12 8 16 39 51 -12

13. Genoa 39 35 9 12 14 30 43 -13

14. Cagliari 33 36 8 9 19 37 54 -17

15. Hellas Verona 33 36 9 6 21 31 64 -33

16. Parma 32 36 6 14 16 41 56 -15

17. Lecce 28 36 6 10 20 25 58 -33

18. Empoli 28 36 5 13 18 29 56 -27

19. Unione Venezia 26 35 4 14 17 28 49 -21

20. Monza 18 36 3 9 24 27 64 -37

mcd/pm/cb

