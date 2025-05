Índia e Paquistão se declaram vitoriosos após cessar-fogo na Caxemira

Do UOL, em São Paulo

Índia e no Paquistão se dizem vitoriosos após cessar-fogo declarado.

O que aconteceu

Cessar-fogo foi estabelecido pelos países ontem, e ambos os lados decretam vitória sobre o acordo. Um lado culpava o outro pela tensão inicial por violações.

No Paquistão, manifestantes saíram às ruas em apoio ao governo. O dia 11 de maio ficou estabelecido, segundo o primeiro-ministro Shehbaz Sharif como dia "em reconhecimento à resposta das forças armadas à agressão indiana", segundo o jornal britânico "The Guardian".

Na Índia, ministro da Defesa diz que acordo é "sinal de força". Rajnath Singh chegou a dizer que a ofensiva "é símbolo da força e vontade política, social e estratégica da Índia". Singh disse ainda que o exército paquistanês sentiu o "rugido das forças indianas", ainda segundo o jornal britânico.

O acordo entre Índia e Paquistão foi fechado no sábado e se mantém hoje. Os EUA disseram que mediaram o processo, porém posteriormente a Índia disse que o trato entre os dois países ocorreu sem qualquer participação dos Estados Unidos.

Como ocorreu a escalada recente entre Índia e Paquistão?

Ponto-chave do conflito é Caxemira. Região tem é dividida entre Índia, de maioria hindu, e Paquistão, de maioria muçulmana - na área, há predominância de seguidores do islamismo. Ela é foco de disputa entre os países desde que se tornaram independentes do Reino Unido, em 1947.

Recentemente, 26 turistas foram mortos na Caxemira indiana. Nova Déli acusou o Paquistão de estar por trás da ação, o país nega. Até hoje não se sabe a autoria do atentado.

Índia atacou o Paquistão por represália às mortes. País fez ataques aéreos contra a Caxemira paquistanesa, o que causou mortes e destruição. O Paquistão, por sua vez, contra-atacou o país vizinho.

Tensão fez Índia ameaçar cortar o abastecimento de água no Paquistão. Os rios que abastecem o Paquistão nascem na Índia. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse em discurso recente que água serviria apenas aos interesses do seu país.

Paquistão advertiu que tentativa de modificar fluxo de rios seria considerada "um ato de guerra". Os países têm um tratado assinado em 1960 que estabelece o compartilhamento do controle da bacia de rios da Caxemira.

Tanto Índia como Paquistão têm armas nucleares. Escalada de agressão preocupou autoridades do mundo pelo possível dano que uma guerra entre os dois países causaria.