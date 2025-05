Índia não cita EUA e diz que trégua com Paquistão foi acordada diretamente

Do UOL, em São Paulo

A Índia disse que o cessar-fogo com o Paquistão foi acordado diretamente entre os dois países, sem citar qualquer participação dos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump havia dito que seu governo mediou o acordo.

O que aconteceu

O cessar-fogo foi acordado "diretamente" entre Índia e Paquistão, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Índia. A informação foi compartilhada nas redes sociais do Ministério da Informação e Radiodifusão, citando a pasta de Relações Exteriores, no sábado.

Trump e outras autoridades americanas haviam dito que as negociações foram mediadas pelos EUA. Foi o presidente americano quem anunciou o cessar-fogo "total e imediato" entre Índia e Paquistão, antes mesmo das autoridades dos países envolvidos. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, também afirmou em redes sociais que ele e o vice-presidente dos EUA JD Vance teriam sido mediadores do cessar-fogo.

A suspensão dos disparos e das ações militares entre a Índia e o Paquistão foi acertada diretamente entre os dois países.

Ministério das Relações Exteriores da Índia, em texto repostado pelo Ministério da Informação e Radiodifusão



Após uma longa noite de negociações mediadas pelos Estados Unidos, tenho o prazer de anunciar que a Índia e o Paquistão concordaram com um cessar-fogo total e imediato.

Donald Trump, em rede social

Conflito na Caxemira deixou civis mortos após bombardeios entre Índia e Paquistão Imagem: Pixabay

Segundo a Índia, o acordo se deu após contato paquistanês. O diretor-geral de operações militares do Paquistão teria telefonado na tarde de sábado para autoridades indianas para iniciar as tratativas.

Já uma fonte do governo do Paquistão disse que os EUA "desempenharam um papel crucial" na trégua. A informação foi dada à CNN.

Para especialistas, as declarações divergentes da Índia e do Paquistão revelam perfis distintos dos dois países.

A Índia "nunca aceitou mediação em nenhuma disputa", explica especialista. "Para a Índia, a pressão internacional sobre o Paquistão é bem-vinda. Mas a Índia nunca declarará que qualquer outro país teve um papel [de negociador]", diz Aparna Pande, pesquisadora para Índia e Sul da Ásia no Instituto Hudson, nos EUA, também em entrevista à CNN.

Ativistas do Paquistão em protesto contra lideranças da Índia Imagem: AKRAM SHAHID/AFP

Já o Paquistão "sempre buscou mediação internacional". "Então eles vão elogiá-la", explica Pande, dizendo que é "a única maneira de pressionar a Índia a discutir e resolver a disputa da Caxemira", a região em disputa.

O acordo entre Índia e Paquistão foi alcançado após um dia de conflitos bélicos intensos. Como os países são potências nucleares, o temor era que os ataques retaliatórios saíssem do controle.

O Departamento de Estado dos EUA disse que ofereceu ajuda para manter as negociações em andamento. O secretário Marco Rubio escreveu no X que os dois lados concordaram em "iniciar negociações sobre um amplo conjunto de questões em um local neutro". Já o secretário de Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, disse que os diretores-gerais de operações militares dos dois países devem se reunir na segunda-feira.

Trégua permanece

O cessar-fogo se mantém neste domingo (11). A trégua foi selada no sábado (10), após quatro dias de ataques e contra-ataques que, além das mortes, provocaram a fuga de milhares de habitantes. Foi o pior surto de violência desde o último conflito aberto entre a Índia e o Paquistão, em 1999.

A Índia denunciou "repetidas violações" ao cessar-fogo. Já o Paquistão declarou que "permanecia comprometido" com a trégua e que suas forças estavam tratando as violações indianas com "responsabilidade e moderação".

Moradores no lado indiano disseram que os bombardeios paquistaneses recomeçaram após o cessar-fogo. A casa de Bairi Ram, na vila de Kotmaira, foi reduzida a escombros e três de seus búfalos morreram, segundo apurou a agência de notícias AFP. "Acabou tudo", lamentou.

O analista do International Crisis Group, Praveen Donthi, expressou ceticismo sobre o cessar-fogo. "A paz é frágil. É muito precária", disse ele à AFP neste domingo. "As relações continuarão hostis. As coisas vão ser difíceis. Os ataques de baixa intensidade continuarão, provavelmente não por parte dos militares, mas talvez por parte de militantes."

Entenda o conflito nesta reportagem.