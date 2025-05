Índia e Paquistão seguem com cessar-fogo apesar de acusações, enquanto Trump oferece ajuda

Por Saurabh Sharma e Tariq Maqbool e Aftab Ahmed

AMRITSAR, ÍNDIA/MUZAFFARABAD, PAQUISTÃO (Reuters) - Um cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão foi mantido neste domingo, depois que um lado culpou o outro pela tensão inicial e por violações, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu ajudar os rivais a encontrar uma solução para a disputada região da Caxemira.

A trégua que entrou em vigor no sábado ocorreu após quatro dias de intensos combates entre os vizinhos, sendo que ambos possuem armas nucleares. No pior conflito em quase três décadas, eles dispararam mísseis e drones contra instalações militares do vizinho, matando quase 70 pessoas.

A diplomacia e a pressão dos Estados Unidos ajudaram a garantir o acordo de cessar-fogo, mas poucas horas após sua entrada em vigor, disparos de artilharia foram testemunhados na Caxemira indiana, o centro de grande parte dos conflitos da semana passada.

Explosões de sistemas de defesa aérea ocorreram em cidades próximas à fronteira durante um apagão, semelhantes às ouvidas nas duas noites anteriores, de acordo com autoridades locais, moradores e testemunhas da Reuters.

No final do sábado, a Índia afirmou que o Paquistão havia violado o cessar-fogo. Já o Paquistão disse estar comprometido com o acordo e culpou a Índia pelas violações.

Os combates e as explosões cessaram ao amanhecer, de acordo com testemunhas da Reuters, e a energia foi restaurada na maioria das áreas de fronteira na Índia, após um apagão na noite de sábado.

O chefe do exército da Índia concedeu neste domingo "autoridade total" aos comandantes do exército para neutralizar qualquer violação do "entendimento" entre os países, conforme um comunicado.

Trump elogiou os líderes de ambos os países por concordarem em interromper a agressão e disse que aumentaria "substancialmente" o comércio com eles.

"Trabalharei com vocês dois para ver se... uma solução pode ser encontrada em relação à Caxemira", acrescentou Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social.

A Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana, governam uma parte da Caxemira, mas a reivindicam integralmente. Os países também já entraram em guerra duas vezes pela região do Himalaia.

A Índia culpa o Paquistão pela insurgência em sua parte do território. O Paquistão diz que fornece apenas apoio moral, político e diplomático aos separatistas da Caxemira.

