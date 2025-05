Guerra comercial: EUA saem otimistas após dois dias de discussões com a China na Suíça

Os Estados Unidos anunciaram "avanços substanciais" após dois dias de negociações com a China em Genebra para aliviar as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo devido à guerra comercial iniciada por Donald Trump. Os representantes de Pequim não fizeram comentários.

"Tenho o prazer de informar que fizemos progressos substanciais entre os Estados Unidos e a China nas importantíssimas negociações comerciais", disse o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, a repórteres em Genebra. "As negociações foram produtivas", declarou ele, sem responder a perguntas da mídia, mas prometendo que haveria uma "sessão informativa completa" sobre as negociações na segunda-feira.

O representante comercial de Washington, Jamieson Greer, que também participou da delegação com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, enfatizou que as diferenças entre os dois países não eram "tão grandes quanto poderíamos imaginar". Não houve declarações oficiais do lado de Pequim.

Os representantes dos dois países passaram o fim de semana reunidos em terreno neutro, em um chalé luxuoso do Representante Permanente da Suíça nas Nações Unidas em Genebra. O objetivo era tentar encontra uma solução para a guerra comercial que eclodiu entre China e Estados Unidos quando o presidente norte-americano Donald Trump adotou uma série de tarifas que visavam especificamente Pequim.

Desde o início deste ano, as tarifas dos EUA sobre a China atingiram 145%, e os impostos acumulados sobre certos produtos chegaram a 245%. Em resposta, Pequim impôs tarifas de 125% sobre produtos dos Estados Unidos, resultando na estagnação do comércio bilateral entre as duas maiores economias do mundo.

O chefe da Casa Branca afirmou no sábado que houve um "grande progresso" desde o primeiro dia de negociações a portas fechadas. "Um recomeço total negociado, amigável, mas construtivo", disse Trump em uma publicação em sua rede, Truth Social.

"O contato estabelecido na Suíça é um passo importante para promover a resolução do problema", destacou um comentário publicado pela agência de notícias oficial Xinhua.

O secretário do Tesouro americano afirmou que as negociações estão focadas em aliviar as tensões em vez de buscar um "acordo comercial grandioso", e a China insistiu em que os Estados Unidos devem reduzir as tarifas primeiro.

