Ginástica Rítmica: Brasil fecha etapa da Copa do Mundo com três ouros

Na série mista, que neste ciclo olímpico é disputada com três bolas e dois arcos, o Brasil exibiu, pela primeira vez, sua coreografia ao som de "Evidências", música que alcançou grande sucesso nas vozes de Chitãozinho e Xororó. A performance da equipe comandada por Camila Ferezin valeu 26,150 pontos. Na sexta-feira, a série simples havia rendido 25,200 pontos. Desta forma, na soma o conjunto verde-amarelo atingiu 51,350 pontos.

Neste domingo (11) o Brasil garantiu outros dois ouros. O primeiro veio nas cinco fitas, aparelho no qual o conjunto brasileiro somou 26,700. Superando a Espanha (prata com 23,050 pontos) e os Estados Unidos (bronze com 20,150 pontos).

A última medalha dourada brasileira veio na série mista (três bolas e dois arcos), novamente ao som de "Evidências". Esta performance valeu às brasileiras 26,150 pontos, superando os Estados Unidos (prata com 22,300 pontos) e a Espanha (bronze com 22,200 pontos).