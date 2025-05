Cratera reabre na Marginal Tietê um mês após reparo

Uma cratera se formou na madrugada deste domingo, 11, na Marginal Tietê, em São Paulo, na altura da saída da Rodovia dos Bandeirantes. O ponto é o mesmo que cedeu há um mês, no dia 10 de abril, confirmou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, agentes da CET interditaram totalmente o trecho do acidente, na pista central, no sentido Castelo Branco, há cerca de 300 metros da Ponte Atílio Fontana, no acesso da pista local para a central.

Os motoristas podem seguir pelas pistas local e expressa da própria Marginal Tietê. Mas a CET recomenda que, se possível, os condutores evitem a Marginal Tietê nesse trecho, enquanto durarem as obras.

Chovia forte quando o trecho cedeu no dia 10 de abril. Na ocasião, a pista só foi liberada para o tráfego cinco dias depois. Neste domingo, houve registro de chuviscos ocasionais na cidade, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

De acordo com a prefeitura, o bloqueio está sendo informado aos motoristas nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) localizados no sentido Castelo Branco da Marginal Tietê, desde os acessos às principais rodovias. PMVs nas avenidas Salim Farah Maluf e Aricanduva também alertam os motoristas de que há interferência na pista central.

A CET orienta motoristas com destino à Rodovia Castelo Branco e Marginal Pinheiros a utilizarem a região da Lapa, seguindo pela Ponte da Freguesia do Ó, Av. Ermano Marchetti, Rua Nossa Senhora da Lapa, Rua Pio XI, Av. Cerro Corá, Av. Queiroz Filho e Ponte do Jaguaré.

Outras opções de caminhos alternativos são a Ligação Leste/Oeste e o Minianel Viário para acessar a Marginal Pinheiros e a zona sul.

Sabesp analisa estrutura para novas obras

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) disse que foi acionada às 5h e que técnicos da companhia estão no local para analisar a estrutura e definir as intervenções necessárias para o início das obras de reparo.

Segundo a Sabesp, não há registro de acidentes. O órgão afirma que segue monitorando o local em conjunto com os órgãos responsáveis e que manterá a população informada sobre o andamento das ações.