Conversa com o Autor tem edição especial de Dia das Mães

Neste Dia das Mães, o programa Conversa com o Autor, que a Rádio MEC leva ao ar daqui a pouco, ouve a escritora Nina Rizzi sobre seu livro A melhor mãe do mundo, que recebeu os selos Distinção Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio e Caminhos de Leitura Brasil, e que, segundo a revista Crescer, foi selecionado entre os 30 melhores livros infantis de 2023.

No programa, Nina Rizzi fala sobre a força da maternidade no imaginário das crianças e diz que é fundamental que as mães lerem para os filhos e que os pais tenham tempo para contar histórias. Em uma conversa franca e direta com a anfitriã Katy Navarro, a escritora apresenta aos ouvintes suas lembranças, afetos e amor aos livros.

Notícias relacionadas:

Além de escritora, Nina Rizzi é tradutora, pesquisadora, professora, editora e curadora, com poemas, ensaios e traduções publicados em diversas revistas, jornais, suplementos e antologias. Entre suas publicações, destacam-se Elza: A Voz do Milênio; Caderno Goiabada de Prosa e Poesia; Sereia no Copo d'Água; Quando Vieres Ver um Banzo Cor de Fogo; Geografia dos Ossos; A Duração do Deserto; e Tambores pra N'Zinga. Os títulos abrangem prosa, poesia e ensaios.

No Conversa com o Autor deste domingo (11), Nina fala também de poesia e do livro mais recente, Diáspora Não É Lar, em que aborda questões de racismo. Na obra, a autora rememora em poemas episódios de racismo sofridos na infância, na juventude e na vida adulta, do ambiente escolar às casas-grandes em que a mãe trabalhava, até a culpa preconcebida que, segundo ela, recai sobre os corpos negros.

O programa

Apresentado por Katy Navarro e com produção de Rafael Tavares, o programa Conversa com o Autor tem o objetivo de divulgar a literatura brasileira e incentivar a leitura. A atração semanal da Rádio MEC recebe escritores para entrevistas sobre sua obra e assuntos variados do mundo dos livros.

São quase 30 minutos de papo descontraído e repleto de conteúdo em que autores nacionais ficam à vontade para falar sobre seus trabalhos. As conversas abordam lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros.

Lançada em 2013, a produção tem todos episódios da nova temporada disponíveis em formato de videocast no canal da Rádio MEC no YouTube.

Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do como a emissora da música clássica do Brasil, a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música erudita. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas.Há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.