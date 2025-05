MP, PGE, ANPD, universidades e outros órgãos: concursos têm 25,1 mil vagas

Concursos públicos oferecem 25.102 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 35,9 mil.

Concursos abertos

O maior processo seletivo tem 2.798 vagas. Elas são oferecidas pela pela Prefeitura de Cristalina (GO).

O salário mais alto é de R$ 35,9 mil. O valor será pago para quem passar no concurso do TJ-CE (Tribunal de Justiça do Ceará).

Há também outros concursos com oportunidades em vários cargos. E destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Clique aqui para conferir a lista completa de concursos disponíveis nesta semana e com inscrições abertas nos próximos dias.

Confira as oportunidades

Veja abaixo a lista de cargos selecionados pelo UOL, considerando os maiores salários e número de vagas.

TJ-CE (Tribunal de Justiça do Ceará) - Vagas: 30 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 35.877,27 / Inscrições: até 22/5 / Mais informações aqui

MP-MA (Ministério Público do Maranhão) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 32.350,30 / Inscrições: até 4/6 / Mais informações aqui

PGE-PI (Procuradoria-Geral do Estado do Piauí) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 32.319,67 / Inscrições: até 2/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de São João (PR) - Vagas: 90 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.677,68 até R$ 30.160,96 / Inscrições: até 5/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Paranavaí (PR) - Vagas: 89 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 20.634,38 / Inscrições: até 25/5 / Mais informações aqui

Pré-Sal Petróleo/RJ - Vagas: 100 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.240 até R$ 19.610 / Inscrições: até 14/5 / Mais informações aqui

Tribunal Marítimo/RJ - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 18.484,54 / Inscrições: até 13/5 / Mais informações aqui

UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) - Vagas: 66 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.889,47 até R$ 17.749,40 / Inscrições: de 26/5 até 17/6 / Mais informações aqui

TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 9.052,51 até R$ 17.018,67 / Inscrições: até 22/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Florianópolis (SC) - Vagas: 6 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 16.977,58 / Inscrições: até 19/5 / Mais informações aqui

Câmara de Praia Grande (SP) - Vagas: 6 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 4.432,30 até R$ 16.413,82 / Inscrições: até 15/5 / Mais informações aqui

USP (Universidade de São Paulo) - Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 6.819,65 até R$ 15.498,97 / Inscrições: até 2/7 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itapirapuã Paulista (SP) - Vagas: 33 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.587,22 até R$ 15 mil / Inscrições: de 12/5 até 26/5 / Mais informações aqui

TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região - PR, SC e RS) - Vagas: não definido / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 9.052,51 até R$ 14.852,66 / Inscrições: até 14/5 / Mais informações aqui

FCRB (Fundação Casa de Rui Barbosa)/RJ - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.710,83 até R$ 14.579,91 / Inscrições: até 12/5 / Mais informações aqui

PM-PR (Polícia Militar do Paraná) - Vagas: 90 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.629,60 até R$ 14.366,35 / Inscrições: até 9/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Serrania (MG) - Vagas: 47 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.352 até R$ 13.401,70 / Inscrições: de 19/5 até 23/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Niterói (RJ) - Vagas: 69 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.932,97 até R$ 12.903,03 / Inscrições: até 22/5 / Mais informações aqui

ION (Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói)/RJ - Vagas: 58 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.300,40 até R$ 12.002 / Inscrições: até 12/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Belo Horizonte (MG) - Vagas: 582 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.908,77 até R$ 11.747,78 / Inscrições: de 2/6 até 2/7 / Mais informações aqui

CRC-SP (Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo) - Vagas: 365 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.011 até R$ 11.683 / Inscrições: até 5/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itatiba (SP) - Vagas: 286 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 11.631,72 / Inscrições: até 15/5 / Mais informações aqui

Câmara de Piedade (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 2.840,62 até R$ 11.132,41 / Inscrições: até 15/5 / Mais informações aqui

PF (Polícia Federal) - Vagas: 192 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 7.444,80 até R$ 11.070,93 / Inscrições: até 21/5 / Mais informações aqui

Seds-GO (Secretaria de Desenvolvimento Social de Goiás) - Vagas (temporárias): 94 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.037,33 até R$ 10,8 mil / Inscrições: até 19/5 / Mais informações aqui

UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa)/PR - Vagas: 33 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 1.803,76 até R$ 10.687,27 / Inscrições: até 15/5 / Mais informações aqui

UFABC (Universidade Federal do ABC)/SP - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 10.481,64 / Inscrições: até 30/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Vicente (SP) - Vagas: 276 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.688,19 até R$ 10.224,30 / Inscrições: até 28/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jundiaí (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 9.085,57 até R$ 9.765,95 / Inscrições: de 12/5 até 16/6 / Mais informações aqui

Emparn (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte) - Vagas: 16 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.184,38 até R$ 9.714,41 / Inscrições: até 18/5 / Mais informações aqui

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril/SP - Vagas: 41 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 9.680,38 / Inscrições: até 26/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Vermelho Novo (MG) - Vagas: 74 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.723,93 até R$ 9.541,32 / Inscrições: de 30/6 até 31/7 / Mais informações aqui

Marinha - Vagas: 174 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.070,60 / Inscrições: até 14/5 / Mais informações aqui

Marinha - Vagas: 25 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.070,60 / Inscrições: até 12/5 / Mais informações aqui

ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados)/DF - Vagas (temporárias): 1.917 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.853 até R$ 9.047 / Inscrições: de 23/5 até 15/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) - Vagas: 49 / Escolaridade: alfabetizado, médio e superior / Salário: de R$ 1.572,20 até R$ 8.991,47 / Inscrições: até 15/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santana do Manhuaçu (MG) - Vagas: 295 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 8.875,78 / Inscrições: de 1º/7 até 31/7 / Mais informações aqui

Câmara de Potim (SP) - Vagas: 1 (mais cadastro reserva) / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.975,66 até R$ 8.655,48 / Inscrições: até 1º/6 / Mais informações aqui

TJM-SP (Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo) - Vagas: 4 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 7.552,65 até R$ 8.514,27 / Inscrições: até 9/6 / Mais informações aqui

MP-PI (Ministério Público do Piauí) - Vagas: 30 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 5.407,39 até R$ 8.388,73 / Inscrições: até 23/5 / Mais informações aqui

Câmara de Angatuba (SP) - Vagas: 3 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 8.359,14 / Inscrições: até 19/5 / Mais informações aqui

Exército - Vagas: 231 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.490 até R$ 8.245 / Inscrições: até 20/6 / Mais informações aqui

Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) - Vagas: 403 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.459,87 até R$ 8.140,88 / Inscrições: até 15/5 / Mais informações aqui

Agesan-RS (Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Estado do Rio Grande do Sul) - Vagas: 11 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.591,26 até R$ 7.827,78 / Inscrições: de 12/5 até 10/6 / Mais informações aqui

Marinha - Vagas: 66 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.500 até R$ 7.500 / Inscrições: até 19/5 / Mais informações aqui

Exército - Vagas: 440 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.200 até R$ 7.500 / Inscrições: até 23/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Campinas (SP) - Vagas: 40 / Escolaridade: fundamental e superior / Salário: de R$ 2.321,76 até R$ 7.481,28 / Inscrições: de 12/5 até 23/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Osasco (SP) - Vagas (temporárias): 131 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.589,80 até R$ 7.214,80 / Inscrições: até 22/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Francisco Morato (SP) - Vagas: 28 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.985,98 até R$ 7.159,78 / Inscrições: até 12/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Capivari (SP) - Vagas: 43 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.275,76 até R$ 7.109,01 / Inscrições: até 20/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de São João do Rio do Peixe (PB) - Vagas: 222 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 7.000 / Inscrições: até 25/5 / Mais informações aqui

PC-CE (Polícia Civil do Ceará) - Vagas: 750 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.732,71 / Inscrições: até 16/5 / Mais informações aqui

Aris-MT (Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Estado de Mato Grosso) - Vagas: 7 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.269,72 até R$ 6.539,08 / Inscrições: de 19/5 até 9/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Nova Castilho (SP) - Vagas: 14 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.822,26 até R$ 6.479,36 / Inscrições: até 13/5 / Mais informações aqui

Marinha - Vagas: 32 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 6.387,75 / Inscrições: até 16/5 / Mais informações aqui

Cremese-SE (Conselho Regional de Medicina de Sergipe) - Vagas: 110 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.887,58 até R$ 6.275,81 / Inscrições: até 20/6 / Mais informações aqui

IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte) - Vagas: 52 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.180,86 / Inscrições: até 3/6 / Mais informações aqui

PM-PR (Polícia Militar do Paraná) - Vagas: 2.000 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.101,87 / Inscrições: até 13/5 / Mais informações aqui

Corpo de Bombeiros do Paraná - Vagas: 600 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.101,87 / Inscrições: até 13/5 / Mais informações aqui

Corpo de Bombeiros do Ceará - Vagas: 1.350 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.893,30 / Inscrições: de 14/5 até 2/6 / Mais informações aqui

Crefito-MA (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Maranhão - 16ª Região) - Vagas: 5 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.000 até R$ 5.850 / Inscrições: até 12/5 / Mais informações aqui

Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.746,56 / Inscrições: até 15/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Potirendaba (SP) - Vagas (temporárias): 17 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.838,99 até R$ 5.708,75 / Inscrições: até 19/5 / Mais informações aqui

PM-CE (Polícia Militar do Ceará) - Vagas: 1.500 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 2.773,35 até R$ 5.568,64 / Inscrições: até 12/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Águas de Lindoia (SP) - Vagas: 14 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.140 até R$ 5.495 / Inscrições: até 9/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Ipaussu (SP) - Vagas: 59 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.826 até R$ 5.253 / Inscrições: até 11/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Igarassu (PE) - Vagas: 398 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.655,26 até R$ 5.200 / Inscrições: até 12/5 / Mais informações aqui

Idema-RN (Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte) - Vagas: 180 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.118,52 / Inscrições: até 6/6 / Mais informações aqui

Instituto Butantan/SP - Vagas: 11 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.037,04 / Inscrições: até 23/5 / Mais informações aqui

UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) - Vagas: 22 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.029,90 até R$ 4.967,04 / Inscrições: até 26/5 / Mais informações aqui

UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) - Vagas: 48 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.029,90 até R$ 4.967,04 / Inscrições: até 25/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Guarujá (SP) - Vagas (temporárias): 1.092 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.754,39 até R$ 4.941,19 / Inscrições: até 12/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de São José dos Campos (SP) - Vagas: 16 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.744,61 até R$ 4.938,53 / Inscrições: de 12/5 até 12/6 / Mais informações aqui

Ufam (Universidade Federal do Amazonas) - Vagas: 74 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.437,59 até R$ 4.875,18 / Inscrições: de 12/5 até 13/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cristalina (GO) - Vagas (temporárias): 2.798 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.867,77 / Inscrições: de 29/5 até 19/6 / Mais informações aqui

PM-SP (Polícia Militar de São Paulo) - Vagas: 165 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 4.833,27 / Inscrições: até 2/6 / Mais informações aqui

Câmara de Viçosa (MG) - Vagas: 13 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.082,25 até R$ 4.587,63 / Inscrições: de 12/6 até 14/7 / Mais informações aqui

SEE-PE (Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco) - Vagas (temporárias): 725 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.229,42 até R$ 4.580,57 / Inscrições: até 11/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de João Pessoa (PB) - Vagas: 403 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 1.946,79 até R$ 4.567,31 / Inscrições: até 14/5 / Mais informações aqui

UFPR (Universidade Federal do Paraná) - Vagas: 25 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92 / Inscrições: até 13/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal (SP) - Vagas: 7 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.662,66 até R$ 4.529,55 / Inscrições: de 12/5 até 30/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Flores de Goiás (GO) - Vagas: 666 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.384 / Inscrições: até 21/5 / Mais informações aqui

Câmara de Mariana (MG) - Vagas: 15 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.287,32 até R$ 4.269,52 / Inscrições: até 13/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Luiz do Paraitinga (SP) - Vagas (temporárias): 5 / Escolaridade: fundamental e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.236,94 / Inscrições: de 19/5 até 8/6 / Mais informações aqui

CRO-AC (Conselho Regional de Odontologia do Acre) - Vagas: 390 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.684,78 até R$ 4.011 / Inscrições: até 5/6 / Mais informações aqui

Exército - Vagas: 1.125 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.500 até R$ 4.000 / Inscrições: até 18/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Bezerros (PE) - Vagas (temporárias): 306 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.000 / Inscrições: até 3/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Goiás (GO) - Vagas: 479 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.680 até R$ 3.155,67 / Inscrições: de 9/6 até 7/7 / Mais informações aqui

Guarda Municipal de Duque de Caxias (RJ) - Vagas: 500 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 2.912,50 / Inscrições: até 12/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jenipapo dos Vieiras (MA) - Vagas: 216 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 2.895,19 / Inscrições: até 28/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Belford Roxo (RJ) - Vagas: 1.723 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 2.300 / Inscrições: até 9/6 / Mais informações aqui

Marinha - Vagas: 374 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 1.500 / Inscrições: de 20/5 até 2/6 / Mais informações aqui

Quer dicas de carreira e empreendedorismo? Conheça e siga o novo canal do UOL "Carreira e Empreendedorismo" no WhatsApp.