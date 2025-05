China está ansiosa para reequilibrar relação comercial com EUA, diz assessor de Trump

(Reuters) - Pequim está ansiosa para restabelecer as relações comerciais com os Estados Unidos em meio às negociações em andamento, na Suíça, para resolver a guerra comercial entre os dois países, disse um importante assessor econômico da Casa Branca neste domingo.

"Parece que os chineses estão muito, muito ansiosos para colaborar e normalizar as coisas", disse o diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, no programa "Sunday Morning Futures" da Fox News, com Maria Bartiromo.

Hassett também afirmou que mais anúncios de acordos comerciais podem estar próximos, após o acordo com o Reino Unido na semana passada.

(Reportagem de Douglas Gillison)