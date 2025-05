Canal UOL entrevista o ministro da Fazenda, Fernando Haddad

O Canal UOL exibirá ao vivo nesta segunda-feira (12), a partir das 9h, uma entrevista com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A entrevista será comandada pelos jornalistas José Roberto de Toledo, colunista do UOL, e Fabíola Cidral, apresentadora do UOL News.

Haddad, 62, assumiu a Fazenda em janeiro de 2023, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomou posse em seu terceiro mandato. Filiado ao PT desde os anos 1980, Haddad é considerado um dos principais candidatos a suceder Lula e comanda uma pasta cujas ações têm efeito rápido e palpável na vida do brasileiro.

Entre os assuntos que serão discutidos na entrevista, estão as perspectivas para a inflação, para o mercado de trabalho e para o Orçamento público, as novas regras para o Imposto de Renda, a relação com os Estados Unidos na administração do republicano Donald Trump, e a fraude que atingiu os aposentados do INSS, além das pretensões políticas do ministro.

Onde assistir: Ao vivo no Canal UOL, na home do UOL e no YouTube do UOL.

O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.