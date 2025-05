Cadela é atropelada e jogada em triturador de caminhão de lixo no PR; vídeo

Câmeras de segurança de uma rua em Ponta Grossa (PR) gravaram o momento em que uma cadela é atropelada por um caminhão de lixo e, em sequência, jogada no compactador do veículo por um coletor.

O que aconteceu

A cadela Agatha foi atropelada após escapar de casa, na manhã da sexta-feira. Ao UOL, a tutora dela, Ana Julia Rodrigues, que é estudante de medicina veterinária, explicou que Agatha saiu pelo portão da garagem em um momento de descuido. Quando o pai dela foi procurá-la, não a achou em casa, mas viu vísceras e pelo dela na rua.

Após encontrar sangue na rua, a família olhou imagens de câmeras de segurança da própria casa e viu o animal sendo jogado na trituradora. As imagens mostram que o caminhão atropela Agatha e, segundos depois, o coletor pega a cadela pelas patas e a arremessa no veículo, junto a sacos de lixo.

Ação impediu qualquer chance de Agatha sobreviver, diz tutora. "Recebemos dezenas de animais eviscerados [no curso de veterinária] e eles não morrem no momento do acidente. Ele [o coletor] subjugou seu óbito e terminou com todas as chances que ela tinha de sobreviver", afirmou. Segundo a estudante, o coletor contou à PGAmbiental que constatou a morte do animal no local, o que ela contesta.

Não pudemos ter acesso ao corpo, pois, como a atendente da Ponta Grossa Ambiental me informou, depois de passar pela prensa, não sobra nada.

Ana Julia Rodrigues, ao UOL

Agatha tinha cinco anos e estava com a estudante desde que nasceu. Ela e os irmãos foram deixados na casa de Ana Julia para serem amamentados por outra cadela da família. Os outros filhotes foram doados após a amamentação.

Cadela Agatha chegou à família da estudante Ana Julia em dezembro de 2019 Imagem: Ana Julia Rodrigues de Moraes/Arquivo Pessoal

Prefeitura lamenta o caso e diz que vai abrir boletim de ocorrência. Em nota, a prefeitura de Ponta Grossa afirmou que a Secretaria de Meio Ambiente pediu o afastamento imediato dos envolvidos. O órgão também afirmou que "aguarda providências e responsabilização" no caso. O UOL buscou a Polícia Civil para saber se algum BO sobre o assunto foi aberto e aguarda retorno.

Motorista e coletor não seguiram o protocolo. Em nota, a PGAmbiental afirmou que o procedimento correto em ocasiões do tipo é interromper a coleta e acionar o fiscal da operação, o que não aconteceu.

Dupla gravada por câmera de segurança foi afastada, diz empresa. O afastamento seguirá até a conclusão da apuração "e eventual aplicação das medidas cabíveis", disse a PGAmbiental. Em nota, a empresa também afirmou que "a guarda e vigilância de animais domésticos são de responsabilidade exclusiva de seus tutores".