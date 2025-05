'Saiu pra caminhar e maré subiu', diz pai de brasileiro morto na Argentina

A família do brasileiro Rafael Barlete Rodrigues, 32, encontrado morto no litoral da Argentina na quarta-feira (7), tenta se recuperar da perda enquanto busca ajuda para arrecadar ao menos R$ 21 mil para trazer o corpo de volta ao Brasil. A suspeita das autoridades é que a maré subiu enquanto Rafael caminhava em uma região rochosa no sul de Mar del Plata, disse ao UOL João Aparecido Rodrigues, pai de Rafael.

O que aconteceu

O corpo do engenheiro civil foi encontrado ao meio-dia. Moradores do bairro Los Acantilados ligaram para a emergência ao avistarem o corpo entre as rochas. Bombeiros e Defesa Civil percorreram um quilômetro por trilha para chegar ao local. Rafael foi encontrado de bruços, vestido com uma camiseta preta e cueca branca.

A suspeita é que a maré subiu e o engenheiro ficou preso no rochedo. "Ele me mandou mensagem umas 14h de terça, no dia em que sofreu o acidente", diz o pai. "Ele saiu da pousada umas 17h pra andar na beira da praia. Ele se dirigiu para um lado da praia que tinha pedras e barranco. Um amigo local disse que ele gostava de andar naquele lado."

Quando ele estava longe, a maré subiu, e não tinha como voltar andando. A polícia e os bombeiros acham que ele tentou nadar, mas as ondas estavam fortes e ele não conseguiu... Eles têm essa suspeita porque não é a primeira vez que isso acontece naquele lugar.

João Aparecido Rodrigues, pai de Rafael

O pai recebeu a notícia pelo delegado de Bebedouro, onde mora, no interior de SP. "Eu estava no serviço. Ele me ligou dando a notícia e dizendo que o Consulado ia falar comigo", recorda. "Como eu não tinha condições de ouvir e gravar os procedimentos, a moça do Consulado ligou para a Câmara Municipal, que providenciou uma assistente social que passou a intermediar tudo."

Eu e minha esposa ficamos muito abalados, mas graças a Deus estamos bem, tentando lidar com a perda.

João Aparecido Rodrigues

O corpo do brasileiro foi encontrado na costa de Mar del Plata Imagem: Reprodução

Rodrigues conta que o filho começou a viajar depois da pandemia de covid-19. "Ele tinha uma vida normal no Brasil antes da pandemia. Quando ela acabou, ele permaneceu trabalhando em home office", diz o pai. "Como podia trabalhar de qualquer lugar, ele começou a viajar. Foi ao Paraná, Santa Catarina, sempre perto de praia, que ele gostava."

Na virada do ano, ele decidiu trabalhar da Argentina. "Ainda lá, ele se desligou da empresa, mas como iniciou em outro emprego remoto, disse que ia ficar por mais um tempo antes de voltar ao Brasil", diz Rodrigues. Além do trabalho em uma empresa de suporte de software, ele pagava a estadia dedicando algumas horas do dia trabalhando para a pousada.

Vaquinha para trazer o corpo

Rafael Barlete com os pais, João Paulo Rodrigues e Odete Barlete Rodrigues Imagem: Reprodução

Os amigos da família organizam uma vaquinha para trazer o corpo ao Brasil. O custo do traslado de avião até o Aeroporto de Guarulhos custará, no mínimo, R$ 21 mil. De lá até Bebedouro, a prefeitura vai pagar o valor de R$ 4.000. "Esse preço foi passado pela funerária local. Só que, depois de saber onde estava o corpo, eles disseram que pode aumentar. Surgiram outras opções, mas as mais baratas não fazem esse serviço. Agora não sabemos quanto vai ficar."

Questionado, não informou quanto já havia arrecadado. "Segundo o rapaz que organiza, tem um valor considerável, mas ainda falta", diz ele.

Procurado, o Ministério das Relações Exteriores disse que não pode pagar. "O traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é decisão da família e não pode ser custeado com recursos públicos, à luz do § 1º do artigo 257 do decreto 9.199/2017", diz em nota.

Embaixadas e Consulados brasileiros podem prestar orientações gerais aos familiares, apoiar seus contatos com o governo local e cuidar da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito, tão logo terminem os trâmites obrigatórios.

Ministério das Relações Exteriores

Quem puder ajudar com a vaquinha, a chave pix é o CPF 407.700.015-72.