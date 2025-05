Bom dia, Feliz Dia das Mães: 40 mensagens pra enviar neste domingo especial

Nada como começar o Dia das Mães com uma mensagem cheia de carinho logo nas primeiras horas da manhã. Um simples "bom dia" pode se transformar em um momento inesquecível quando vem acompanhado de gratidão, ternura e homenagens sinceras àquela que sempre cuidou de tudo com tanto amor.

Seja pelo WhatsApp, em um cartão ou bilhetinho à mesa do café, as palavras têm o poder de tocar o coração de forma única. Por isso, veja abaixo 40 mensagens especiais para desejar "Bom dia" e um Feliz Dia das Mães com todo o carinho que essa data merece. Escolha a que mais combina com sua mãe e espalhe amor logo no comecinho do dia.