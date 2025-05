Barcelona vence clássico com Real Madrid (4-3) e fica com a mão na taça do Espanhol

Com dois gols de Raphinha, o Barcelona venceu o clássico contra o Real Madrid por 4 a 3 neste domingo (11), no Estádio Olímpico de Montjuïc, pela 35ª rodada, e colocou a mão na taça do Campeonato Espanhol.

Além de Raphinha (34' e 45'), Eric García (19') e Lamine Yamal (32') marcaram para o Barça, que saiu perdendo por 2 a 0 e conseguiu a virada apesar do hat-trick de Kylian Mbappé (5' de pênalti, 14' e 70').

Com a vitória, o time catalão fica na liderança com sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid (2º), a três rodadas para o fim do campeonato.

O time merengue saiu na frente logo aos cinco minutos com Mbappé cobrando pênalti que ele mesmo sofreu ao ser derrubado na área pelo goleiro Wojciech Szczesny. Pouco depois, o atacante francês fez o segundo com passe de Vinícius Júnior.

A partir daí, o Barcelona dominou o clássico e virou o placar para 4 a 2. No segundo tempo, Mbappé (70') deu esperanças ao Real Madrid ao diminuir a diferença, mas a reação parou por aí.

Nesta temporada, o astro francês marcou cinco gols em quatro jogos contra o Barça, que ainda assim saiu com a vitória em todas as ocasiões.

Antes do clássico deste domingo, Mbappé havia marcado um gol na decisão da Supercopa da Espanha, no início de janeiro, e outro na final da Copa do Rei, no dia 26 de abril.

Com sete pontos de vantagem e apenas nove a disputar, o Barcelona pode ser campeão já na próxima rodada, na semana que vem. Para isso, basta uma vitória simples sobre o Espanyol ou apenas a derrota do Real Madrid diante do Mallorca. Um empate na próxima rodada dá o título ao time catalão em caso de qualquer tropeço do time merengue.

-- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Las Palmas - Rayo Vallecano 0 - 1

- Sábado:

Valencia - Getafe 3 - 0

Celta Vigo - Sevilla 3 - 2

Girona - Villarreal 0 - 1

Mallorca - Valladolid 2 - 1

Atlético de Madrid - Real Sociedad 4 - 0

- Domingo:

Leganés - Espanyol 3 - 2

Barcelona - Real Madrid 4 - 3

(13h30) Athletic Bilbao - Alavés

(16h00) Betis - Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 82 35 26 4 5 95 36 59

2. Real Madrid 75 35 23 6 6 72 37 35

3. Atlético de Madrid 70 35 20 10 5 60 27 33

4. Athletic Bilbao 61 34 16 13 5 50 26 24

5. Villarreal 61 35 17 10 8 61 47 14

6. Betis 57 34 16 9 9 52 42 10

7. Celta Vigo 49 35 14 7 14 55 54 1

8. Rayo Vallecano 47 35 12 11 12 37 42 -5

9. Mallorca 47 35 13 8 14 33 40 -7

10. Valencia 45 35 11 12 12 43 51 -8

11. Osasuna 44 34 10 14 10 42 50 -8

12. Real Sociedad 43 35 12 7 16 32 41 -9

13. Getafe 39 35 10 9 16 31 34 -3

14. Espanyol 39 35 10 9 16 38 47 -9

15. Girona 38 35 10 8 17 41 53 -12

16. Sevilla 38 35 9 11 15 39 49 -10

17. Alavés 35 34 8 11 15 35 46 -11

18. Leganés 34 35 7 13 15 35 53 -18

19. Las Palmas 32 35 8 8 19 40 57 -17

20. Valladolid 16 35 4 4 27 26 85 -59

