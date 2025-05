Autoridades de EUA e China retomam negociação comercial em Genebra, na Suíça

Por Emma Farge e John Revill

GENEBRA (Reuters) - Altos funcionários dos EUA e da China se encontraram novamente neste domingo em Genebra, na Suíça, disseram à Reuters duas fontes familiarizadas com a situação, para retomar as negociações do fim de semana com o objetivo de esfriar a guerra comercial global.

O vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, se reuniu por cerca de oito horas no sábado com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, em seu primeiro encontro presencial desde que as duas maiores economias do mundo impuseram tarifas de importação bem acima de 100% para o parceiro comercial.

Nenhum dos lados comentou no sábado sobre o conteúdo das discussões, nem sinalizou qualquer progresso específico em direção à redução das fortes barreiras comerciais, em meio às reuniões na residência do embaixador da Suíça na ONU.

Mais tarde, porém, o presidente dos EUA, Donald Trump, fez uma leitura positiva das negociações, dizendo que os dois lados haviam negociado "uma reinicialização total... de maneira amigável, mas construtiva".

"Uma reunião muito boa hoje com a China, na Suíça. Muitas coisas discutidas, muitas coisas acertadas", publicou Trump em sua plataforma Truth Social.

Ele acrescentou: "Queremos ver, para o bem da China e dos EUA, uma abertura da China aos negócios americanos. GRANDE PROGRESSO FEITO!!!" Ele não deu mais detalhes sobre o progresso.

As equipes de negociação estão se reunindo na vila fechada do embaixador da ONU, que tem seu próprio parque privativo com vista para o Lago Genebra, no arborizado subúrbio de Cologny.

A Suíça foi escolhida como local das discissões após visitas recentes de políticos suíços à China e aos Estados Unidos.

(Reportagem de Emma Farge e John Revill)