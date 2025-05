Corpo de jovem que sumiu após show de Lady Gaga é achado no mar de Ipanema

O corpo do arquiteto Igor Sousa, 26, desaparecido desde o domingo no Rio de Janeiro, foi encontrado ontem no mar. A informação foi confirmada pela família dele em publicação nas redes sociais.

O que aconteceu

Corpo de Igor foi encontrado perto das Ilhas Cagarras, que ficam a 4 km da costa da praia de Ipanema. Ao UOL, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro confirmou que encontrou um corpo com as características da vítima no local, mas disse que aguardava a confirmação da identidade por parte do Instituto Médico Legal. A família, por sua vez, fez o reconhecimento do corpo ainda na tarde de ontem.

Igor foi ao Rio com o namorado para ver o show de Lady Gaga. Ele desapareceu no dia seguinte ao show, mesmo dia em que viajaria de volta para Goiás.

Família tenta arrecadar dinheiro para traslado do corpo. Os parentes e o namorado de Igor faziam uma vaquinha virtual para ajudar na estadia no Rio durante as buscas pelo arquiteto. Agora, o valor será destinado a levar o corpo dele de volta a Anápolis (GO). A meta de arrecadação é de R$ 20 mil e até a manhã de hoje R$ 17,8 mil foram levantados.

Relembre o caso

Igor e o namorado, Wesley Oliveira, saíram de Anápolis para ver o show de Lady Gaga no sábado. No domingo, o voo de volta estava marcado para a noite e, por isso, aproveitaram para ir à praia de Ipanema durante a tarde.

O jovem entrou no mar antes de sumir. Ao UOL, Wesley contou que os dois se revezavam para entrar na água e cuidar de seus pertences na areia. Às 14h50, o arquiteto foi se banhar, enquanto o namorado o acompanhava de longe: ''Eu vi ele indo, deitei na tanga e vi ele banhando lá no fundo''.

Cerca de 10 minutos depois, um afogamento ocorreu próximo onde Igor estava. Uma equipe de bombeiros se mobilizou com helicóptero e jet ski para salvar a vítima, enquanto pessoas se juntavam em volta. ''Aí tumultuou muita gente, aglomerou muita gente de uma vez e, nessa aglomeração, perdi ele de vista'', conta Wesley.

Depois disso, ele não foi mais visto pelo namorado. Wesley foi orientado pelos salva-vidas a aguardar no local até o final da tarde e ir para o apartamento onde estavam hospedados em seguida. ''Fui para o apartamento por volta das 17h30, cheguei e ele não estava, voltei para a praia de novo procurando, ver se encontrava ele caminhando no percurso'', relata.