Trump cogita aceitar avião oferecido pelo Qatar, diz imprensa americana

O governo de Donald Trump se prepara para aceitar um avião de luxo da família real do Qatar. A informação foi dada pelo canal ABC News e pelo jornal The New York Times.

O que aconteceu

Boeing 747-8 jumbo doado pelo país do Oriente Médio vai virar o novo avião presidencial até o fim do governo de Trump. Depois disso, ele será transferido para a Biblioteca Presidencial Trump, segundo o acordo adiantado pelos jornais.

A aeronave, fabricada há 13 anos, tem valor estimado de US$ 400 milhões (equivalente R$ 2,2 bilhões). O Boeing-747 jumbo é o maior avião comercial construído nos Estados Unidos.

Expectativa é de que a doação seja anunciada na próxima semana. O anúncio deve ser feito durante a primeira viagem oficial de Trump para o exterior no seu segundo mandato. O republicano vai embarcar para o Qatar amanhã.

Trump já fez 'tour' pela aeronave. Em fevereiro, o NYT e a agência de notícias Reuters publicaram registros do presidente visitando a aeronave enquanto ela estava estacionada no Aeroporto Internacional de Palm Beach.

Após receber a aeronave, a Força Aérea dos Estados Unidos vai fazer adaptações no veículo. Essas modificações serão feitas para que o avião atenda às especificações necessárias para transportar o presidente do país. O avião ficará pronto para uso do presidente no fim deste ano, segundo o NYT.

Advogados da Casa Branca analisaram que a doação é legítima. Segundo as fontes do ABC News, os advogados fizeram uma análise das leis contra suborno da Constituição dos Estados Unidos e garantiram ao secretário da Defesa, Pete Hegseth, que aceitar a aeronave e doá-la para a biblioteca em seguida é "legalmente permitido".

Análise considerou que o presente bilionário não será dado a um indivíduo, e sim aos Estados Unidos. Eles também consideraram que como Trump não anunciará nenhum ato em benefício ao Qatar, a doação não deve ser vista como um "suborno".

Governo dos EUA e do Qatar não se pronunciaram sobre o caso. Os dois órgãos não deram resposta ao NYT e ABC News.