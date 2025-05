Ônibus fica partido ao meio após acidente com 21 mortos no Sri Lanka

Do UOL, em São Paulo

Um acidente com um ônibus deixou ao menos 21 pessoas mortas no Sri Lanka hoje.

O que aconteceu

Veículo caiu de um precipício em uma região montanhosa do país. O acidente aconteceu na cidade de Kotmale, a 140 quilômetros da capital, Colombo.

Muitos passageiros ficaram presos às ferragens e 35 pessoas ficaram feridas. Imagens divulgadas por agências de notícias locais mostram que o ônibus teve toda a parte de cima arrancada com o impacto do acidente.

Motorista sobreviveu e vai ser ouvido pela polícia. O ônibus era operado por uma empresa estatal e estava superlotado no momento do acidente, com mais de 50 passageiros.

Causa do acidente ainda não foi descoberta. A polícia investiga se houve falha humana ou falha técnica.