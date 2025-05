Nivus GTS x Fastback Abarth: veja qual SUV cupê esportivo entrega mais

Quando o Volkswagen Nivus foi lançado, em 2020, muitos entusiastas pediam que o SUV do Polo também ganhasse a versão esportiva GTS, como o hatch. A montadora não seguiu a ideia à época e acabou vendo os Fiat Pulse Abarth e Fastback Abarth dominarem um segmento novo: o de utilitários esportivos envenenados.

Mas o Nivus GTS finalmente chegou. Tanto ele quanto o Fastback Abarth não têm o preparo extremo de Toyota GR Corolla ou Honda Civic Type R, mas aproveitam opções mecânicas de modelos mais caros de suas marcas, oferecendo mais do que o visual "esportivado".

Novo Volkswagen Nivus GTS: única versão com motor 1.4 turbo Imagem: Divulgação

Ambos são produzidos no Brasil, têm carroceria ao estilo cupê e motores turboflex. Todavia, apresentam diferenças importantes em consumo, porte, equipamentos e, principalmente, preço.

Fiat Fastback Abarth: mais potente do que um BMW 320i Imagem: Divulgação

Veja neste comparativo o que cada um entrega de melhor — e o que pode pesar contra na hora da compra.

Nivus GTS: mais discreto

O novo Volkswagen Nivus esportivo acaba de ser lançado por R$ 174.990 e, segundo a marca, busca resgatar a mística de clássicos como o Gol GTS.

Diferenças estéticas da versão esportiva são discretas Imagem: Divulgação

Na prática, seu grande incremento é o motor 1.4 turbo 250 TSI (150 cv e 25,5 kgfm), já utilizado nos irmãos maiores T-Cross e Taos. O propulsor segue igual em termos de números, mas foi recalibrado e ganhou modos de condução esportiva, com respostas bem sensíveis ao acelerador.

A VW também modificou detalhes na direção e suspensão do Nivus para que ele ficasse com pegada mais divertida. Por fim, o GTS se diferencia visualmente dos Nivus 1.0 turbo (128 cv e 20,4 kgfm) pelos detalhes em preto brilhante, rodas exclusivas de aro 18", grade em colmeia e discreto emblema vermelho.

Linha GTS apela à nostalgia de antigos VW do Brasil Imagem: Divulgação

Fastback Abarth: mudará em breve

No caso do Fastback Abarth, que custa R$ 171.990, a Fiat recorreu à sua prestigiada divisão de carros esportivos, que, pela primeira vez, tem produtos nacionais e SUVs no catálogo.

Tanto o Fastback quanto o Pulse Abarth usam motor 1.3 turboflex T270, que a Stellantis oferece nos Jeep Renegade, Compass e Commander, além da Fiat Toro. Até o ano passado, todos os modelos com esse propulsor entregavam 185 cv e 27,5 kgfm.

Fastback tem até imitação de fibra de carbono no exterior Imagem: Divulgação

Isso pode mudar, já que o T270 teve sua potência reduzida para 176 cv nos carros que já têm linha 2025, a fim de se adequar às novas regras de emissão do Proconve L8. Não se sabe se os Abarth trarão essa mudança, que, todavia, não mantém o Fastback melhor nos números.

Ele também chama mais atenção, já que os escapamentos duplos fazem barulho grave — afinado sob medida pelos engenheiros de Betim — e há até imitação de fibra de carbono na lâmina que beira o capô, por exemplo. Os emblemas da Fiat dão lugar ao escorpião símbolo da Abarth e, para a linha 2026, estão previstas alterações na grade do utilitário, entre outros detalhes.

Visual deverá ser retocado na linha 2026 Imagem: Divulgação

Ao volante do Fastback, nota-se a suspensão também mais firme, a direção com dureza ajustável e o comportamento em curvas mais esportivo do que nas versões convencionais, que podem utilizar o mesmo T270 ou o 1.0 turbo flex T200 (130 cv/20,4 kgfm).

Desempenho e consumo: cada um com seu foco

Acompanhado de transmissão automática de seis marchas, o Fastback Abarth acelera de zero a 100 km/h em 7,6 segundos. Já o Nivus GTS, com o mesmo tipo de câmbio AT6, faz a mesma arrancada em 8,6 segundos.

A vantagem da Fiat em potência tem um preço: o consumo. Segundo dados do Inmetro, o Nivus GTS consegue economizar mais na cidade e na estrada, com álcool ou gasolina.

Vale lembrar que ambos os veículos têm modos de condução econômica, nos quais o comportamento dinâmico é o mesmo das versões "comportadas". No fim, a economia depende mais de quão piloto é o motorista.

Veneno extra do Fastback tem seu preço Imagem: Divulgação

Consumo urbano

Fiat Fastback Abarth: 10,8 km/l (gasolina); 7,3 km/l (etanol)

Volkswagen Nivus GTS: 11,6 km/l (gasolina); 8,1 km/l (etanol)

Consumo rodoviário

Fiat Fastback Abarth: 12,9 km/l (gasolina); 9,1 km/l (etanol)

Volkswagen Nivus GTS: 14,2 km/l (gasolina); 9,9 km/l (etanol)

Porta-malas do Fastback é avantajado, mas espaço na segunda fila nem tanto Imagem: Divulgação

Espaço interno e acabamento: estilos distintos

Ambos os modelos são SUVs compactos, mas o Fastback é consideravelmente maior — tem 4,43 metros de comprimento contra 4,27 m do Nivus. Isso se reflete no espaço interno, mas especificamente no seu porta-malas de 516 litros, contra 415 l do rival.

Isso pode enganar quem embarca nos bancos de trás e nota espaço limitado para as pernas, principalmente pelo entre-eixos idêntico ao do Pulse (2,53 m). Os dois SUVs, na verdade, são o mesmo carro em vários aspectos, com mudanças concretas no caimento cupê, principalmente.

Imagem: Divulgação

O Nivus GTS aposta em um acabamento sóbrio, com destaque para os bancos em combinação tricolor e revestimentos escurecidos, cujo contraste vem de frisos vermelhos no painel, à moda do Jetta GLI.

A central VW Play Connect inclui conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, internet embarcada e carregador por indução com refrigeração ativa para o celular.

Painel do VW Virtus GTS Imagem: Divulgação

No Fastback Abarth, o revestimento também é escuro, mas com o escorpião da Abarth estampado em diversos pontos da cabine e tecidos que imitam fibra de carbono. O volante com base reta exibe o botão vermelho que ativa o modo esportivo do carro — que seria desconfortável caso fosse assim o tempo todo.

Imagem: Divulgação

Em comum, os SUVs esportivos trazem central multimídia de 10" e quadro de instrumentos digital. A diferença é que, no Fiat, o cluster mede 8,4"; no VW, são 10,25". Nos dois também há suporte a Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de carregador de celular por indução.

Bancos do Nivus GTS são exclusivos e têm combinação tricolor Imagem: Divulgação

O Nivus GTS vem de fábrica com um pacote de automação veicular, incluindo controle de cruzeiro adaptativo (ACC), frenagem autônoma de emergência (AEB) e assistente de permanência em faixa, que até faz curva sozinho. Também há seis airbags e freios a disco nas quatro rodas.

O Fastback Abarth oferece frenagem automática, alerta de colisão frontal, sensor de ponto cego e comutação automática dos faróis. Mas esse não conta com ACC ou assistente ativo de faixa, ficando um pouco atrás em condução semiautônoma. Em compensação, oferece câmera 360° e sensor de chuva, ausentes no Nivus.