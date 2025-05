Vaticano divulga brasão do papa Leão XIV com seu lema episcopal

A Secretaria de Estado do Vaticano divulgou na manhã deste sábado, 10, o brasão do Papa Leão XIV. Como manda a tradição da Igreja Católica, cada bispo - e, por extensão, cada pontífice - adota um brasão que reflete sua espiritualidade, missão e valores.

No caso de Leão XIV, o brasão mantém a estrutura já utilizada por ele enquanto bispo, com algumas adaptações. Embora a Santa Sé ainda não tenha publicado explicação oficial sobre os símbolos escolhidos, é possível identificar o lema episcopal do novo Papa: In illo uno unum.

Em português, "Em um só, nós somos um", uma frase de Santo Agostinho, usada para explicar que, embora os cristãos sejam muitos, encontram unidade no único Cristo.

A publicação do brasão nas redes sociais gerou reações diversas, especialmente pela ausência da tradicional tiara papal - símbolo histórico da autoridade espiritual e temporal dos pontífices. "Sem tiara, sem festa", comentou um internauta. Outro chegou a usar inteligência artificial para inserir a tiara na imagem oficial.

O último papa a usar a tiara no brasão foi João Paulo II. Embora nunca tenha sido coroado com ela, manteve o símbolo no topo de seu escudo, acima das chaves cruzadas de São Pedro, como expressão da continuidade da autoridade papal. A coroação com tiara, no entanto, foi abandonada após Paulo VI, em 1963.

A mudança oficial veio com Bento XVI, que, em 2005, substituiu a tiara no brasão por uma mitra episcopal com três faixas douradas. Papa Francisco seguiu esse mesmo modelo, agora também adotado por Leão XIV.

Segundo o professor sociólogo e especialista em religiões Francisco Borba Ribeiro Neto, ex-coordenador do Núcleo Fé e Cultura da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), os comentários representam um "apego a formalismos". Muitos católicos mais tradicionalistas sentem que, ao retirar a tiara, a Igreja está deixando de afirmar sua autoridade e tradição.

Assinatura do novo pontífice é divulgada após autógrafos

Horas depois de ter dado seu primeiro autógrafo como Papa, a nova assinatura de Leão XIV passou a circular nas redes. O momento ocorreu logo após uma celebração, quando uma menina chamada Michela se aproximou e lhe pediu que assinasse sua Bíblia.

O Pontífice atendeu ao pedido com bom humor. "Ainda preciso treinar a nova assinatura, já que a antiga não serve mais!", brincou, ao completar o autógrafo.