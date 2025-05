Trump mostra que quem tem o poder pode reescrever a história, diz professor

Ao apagar dados públicos sobre saúde, mudança climática e direitos da comunidade LGBTQIA+, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostra que quem tem o poder consegue até mesmo reescrever a história, afirmou o professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) Samuel Braun no UOL News, do Canal UOL.

Os bancos de dados têm sido destruídos após Trump assinar, no início de seu mandato, um decreto que declarava como ilegais os programas e políticas de diversidade, igualdade e inclusão no governo federal.

Donald Trump deixa claro como essa visão de liberdade de expressão ao estilo estadunidense é muito ligado a quem tem a força, a quem tem o poder, a quem está mandando no momento. Então, quem está mandando diz o que quiser e, inclusive, define o que os demais poderão ou não dizer.

Ele tá apagando tudo aquilo que faz menção a uma forma de pensar o mundo, as pessoas, o clima, o meio ambiente, até as leis da natureza. Ele apaga dos registros públicos, como se não existissem mais.

Quem tem o poder, e hoje Donald Trump tem o poder nos Estados Unidos, reescreve a história e a forma de pensar a história a seu bel prazer.

Samuel Braun, professor da UERJ

O professor destaca que a permanência de Trump no poder pode resultar em um esquecimento desses dados e das informações que eles trazem.

O governo e todos aqueles que querem ter negócios com o governo precisam agir como se não existissem essas regras, essa história. E com a capacidade de permanecer no governo, ele [Trump] pode implementar isso de tal forma que, daqui a pouco, ninguém lembra mais que isso era, em algum momento, a tônica, que o mundo entendia as coisas assim.

Samuel Braun, professor da UERJ

