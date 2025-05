Tratado de água entre Índia e Paquistão segue suspenso apesar de cessar-fogo, dizem fontes

Por Sarita Chaganti Singh e Shivam Patel e Ariba Shahid

NOVA DÉLHI/CARACHI (Reuters) - Um importante pacto de compartilhamento de água entre a Índia e o Paquistão continua suspenso, disseram quatro fontes governamentais à Reuters, apesar dos países terem chegado a um acordo de cessar-fogo neste sábado, após dias de combates.

O Tratado das Águas do Indo, mediado pelo Banco Mundial em 1960, regulamenta a divisão das águas do Rio Indo e seus afluentes entre as nações do sul da Ásia.

A Índia desistiu do programa no mês passado, após um ataque mortal contra turistas hindus na Caxemira que, segundo o país, foi apoiado por Islamabad.

O Paquistão negou envolvimento na violência e disse que estava preparando uma ação legal internacional sobre a suspensão do tratado, que garante água para 80% de suas fazendas.

"O Tratado das Águas do Indo não fazia parte das discussões (de cessar-fogo)", disse uma fonte do Ministério da Água do Paquistão.

Uma fonte do governo indiano também disse à Reuters que "não houve mudança de posição" em relação ao tratado.

Não houve resposta imediata do Ministério das Relações Exteriores da Índia sobre o assunto, nem de autoridades do Ministério da Água do Paquistão e do Ministro da Informação.

A suspensão do pacto foi uma das muitas medidas de retaliação tomadas pelas nações do Sul da Ásia após o ataque à Caxemira, incluindo o fechamento de fronteiras terrestres, a suspensão do comércio e uma pausa na emissão de quase todas as categorias de vistos para os cidadãos uns dos outros.

Duas fontes do governo indiano disseram à Reuters que todas as medidas tomadas contra o Paquistão, incluindo sobre comércio e vistos, permaneceriam em vigor, apesar da pausa na violência entre os países.

O Ministério das Relações Exteriores da Índia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o assunto.

Índia e Paquistão se envolvem em confrontos diários desde quarta-feira, quando a Índia atacou vários locais no Paquistão onde há supostamente "campos terroristas".

Os combates foram interrompidos neste sábado, com os países chegando ao que o Paquistão chamou de "acordo de cessar-fogo".

(Reportagem de Sarita Chaganti Singh e Shivam Patel em Nova Déli e Ariba Shahid em Karachi; texto de Sakshi Dayal)