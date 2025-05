Mais de 200 casas são danificadas após tornado atingir cidade do RS

A cidade de Erval Grande (cerca de 420 km de Porto Alegre) foi atingida por um tornado ontem. Informação foi confirmada pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Fenômeno ocorreu na tarde de ontem, destelhando casas e causando estrago na rede elétrica. Houve ainda quebra de galhos e árvores. O fenômeno, segundo a Defesa Civil, ocorreu entre 14h50 e 15h10.

55 famílias tiveram que ser realocadas, e mais de 200 residências sofreram estragos estruturais devido ao tornado. Segundo a Defesa Civil de Erval Grande, há ainda estradas obstruídas pela queda das árvores e cerca de 50 km de rede elétrica danificada.

Rajadas fortes foram causadas por encontro de frente fria e quente. Do Norte do país, vieram calor e umidade, enquanto uma frente fria estava posicionada sobre o Rio Grande do Sul, sobretudo próximo à fronteira com o Uruguai. Do Paraguai, havia ainda uma atuação de um sistema de baixa pressão.

Árvore destruída após ser atingida por tornado na cidade de Erval Grande (RS) Imagem: Defesa Civil do RS

Como resultado, esses sistemas ocasionaram temporais severos na região. Normalmente, são responsáveis por acumulados de chuva, além de rajadas intensas de vento e tem potencial de formação de trombas d'água e tornados.

Durante a semana, Defesa Civil do RS alertou que mau tempo no estado poderia causar temporais. Órgão acionou o alerta vermelho, sinalizando para volumes de chuva poderiam variar entre 200 a 300 milímetros.

Erval Grande é uma cidade do Norte do Rio Grande do Sul com 5 mil habitantes.